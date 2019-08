Foot adapté: ce soir, match à Issy-les-Moulineaux

Lundi 14 décembre 2009, le stade Jean Bouin d’Issy-les-Moulineaux accueillera, à 20h30, le match de football entre une sélection France de Football Adapté et l’équipe Foot du Monde. L’Equipe de Foot du Monde : vieille de vingt ans et regroupant des journalistes de la presse parisienne comme Etienne Bonamy de L’Equipe ou Christophe Josse de Canal+ mais aussi les reporters de Stade2 comme Arnaud Romera, Thierry Adam, Claude Eymard ou Alain Vernon, Foot du Monde se présentera aussi avec ses ex-pros Omar da Fonseca et Bernard Diomède, le champion du Monde 98. Plus qu’un match de football traditionnel, une vraie rencontre en perspective.