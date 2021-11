Food tours et handicap : Des balades gastronomiques accessibles à Lyon

Ecouter article Ecouter article





PRALINE ET ROSETTE et LYON FOOD TOUR : Des promenades gastronomiques au cœur de Lyon et accessibles aux visiteurs en situation de handicap

Découvrir la ville de Lyon, son histoire, sa culture, et ses recoins insolites à travers ses spécialités gastronomiques : tel est le concept alléchant proposé par les deux spécialistes des Food tours lyonnais que nous souhaitons vous présenter ici, tout en précisant quelles en sont les conditions d’accessibilité avec un handicap.

Praline et Rosette : Des Mères lyonnaises aux Halles Bocuse

La charcuterie lyonnaise, un incontournable des Food tours de Praline et Rosette © Praline et Rosette

« Régaler vos papilles dans une ambiance chaleureuse et détendue avec une pétillante accompagnatrice » : C’est la promesse faîte par « Praline et Rosette », structure qui propose trois types d’escapades gourmandes adaptées aux envies et aux appétits de chacun.

Parmi les parcours de visite disponibles :



Very gone trip : une balade de 2h30 à 3h à la découverte des spécialités sucrées et salées de Lyon et sa région. Tout en vous cultivant sur l’histoire de la gastronomie lyonnaise, vous pourrez compter sur les guides pour répondre à toutes vos questions et percer certains mystères locaux : « Qui sont les Mères lyonnaises ? Qu’est-ce que la cacahuète lyonnaise ? Comment est faite la qu’nelle ? Dois-je avoir peur de la cervelle de canut ? ». Selon la formule choisie (petite faim ou grande faim), vous pourrez notamment déguster de la rosette, de la tarte aux pralines et de la cervelle de canut.



Choco’Lyon : une balade de 3h30 dédiée au chocolat sur la presqu’île lyonnaise, avec au programme, des haltes culturelles, des pauses gourmandes chez des commerçants, et des animations : dégustation à l’aveugle, visite de l’atelier de fabrication d’un chocolatier, découverte de chocolats grands crus…​



Tour des Halles : une visite commentée de 2h de ce lieu de référence de la gastronomie lyonnaise, à savoir les Halles de Lyon – Paul Bocuse. Outre de nombreuses explications et anecdotes sur les traditions et spécialités culinaires de la région lyonnaise, les participants profiteront de découvertes et de dégustations sur les stands de huit commerçants partenaires.



Des visites sur mesure sont également proposées aux personnes qui auraient des souhaits ou des besoins particuliers.

Concernant l’accessibilité des Food tours aux visiteurs en situation de handicap :

– Sauf demande particulière, chaque balade se déroule en petit comité avec un maximum de 10 à 12 personnes, ce qui peut rassurer les visiteurs qui craignent la foule ou la promiscuité.

– La balade dans les Halles de Lyon – Paul Bocuse est totalement accessible aux personnes en situation de handicap moteur, et la balade Very Gone Trip – Grande faim peut facilement être adaptée dès lors que la situation de handicap est signalée au moment de la réservation.

– Pour tout autre type de handicap, vous pouvez contacter « Praline et Rosette » pour savoir si des adaptations sont possibles et/ou nécessaires.

Contact et informations :

Site web : https://www.pralineetrosette.fr/

Mail : [email protected]

Tél. 06.14.50.52.81

Lyon Food Tour : Rencontrez les commerçants locaux et goûtez leurs spécialités

Une planche de dégustation préparée à l’intention des visiteurs de Lyon Food Tour © Lyon Food Tour

Que vous soyez lyonnais ou non, il y a forcément des anecdotes insolites et des recoins confidentiels de la ville que vous ne connaissez pas encore ! « Lyon Food Tour » vous propose de les découvrir d’une manière originale à travers une promenade gastronomique dans deux lieux emblématiques : le Vieux Lyon et les Halles Bocuse. Accompagné d’un guide local, vous alternerez ainsi temps culturels et dégustations d’exception tout en allant à la rencontre des artisans locaux.

Parmi les formules proposées :

– Vieux Lyon 4h et Vieux Lyon 3h : Selon la formule choisie, vous pourrez déguster, entre autres, un plateau de fromages régionaux avec verre de vin blanc, une ardoise de charcuteries locales avec verre de vin rouge, des lyonnaiseries au sein d’un authentique bouchon lyonnais, des bières artisanales lyonnaises et chocolats grands crus, une tarte praline “fait maison” avec boisson chaude ou fraîche “maison ».



– Halles Bocuse : une visite guidée de 2h où votre guide vous dévoilera « toutes les facettes et secrets de ce lieu incontournable lyonnais ». Parmi les dégustations prévues sur ce parcours : Fromages de la maison MONS, charcuterie de la maison BOBOSSE, huîtres de chez MERLE, chocolats de la maison RICHART, dégustations de vins à chaque mets.



En termes d’accessibilité :

– Les participants en situation de handicap apprécieront les visites en petit groupe (pas plus de 12 personnes à la fois) et les temps de marche modérés – itinéraires de 2.5 km au maximum.

– Si les pavés et les traboules des visites gourmandes du Vieux Lyon rendent difficile l’accès aux personnes à mobilité réduite, en revanche, la visite gourmande des Halles de Lyon Paul Bocuse est facilement accessible à tous.

– En cas de demande spécifique liée à un handicap, il est bien sûr possible de contacter les membres de « Lyon Food Tour » pour demander si des adaptations sont possibles.

Contact et informations :

Site web : https://lyonfoodtour.com/

Tél. 06 50 98 39 49

Mail : [email protected]

En photo principale : Un commerçant local présente ses fromages lors d’un parcours gastronomique © Lyon Food Tour

