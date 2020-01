Fontenay-sous-Bois organise sa 6e campagne de sensibilisation au handicap

Conformément à la charte de la ville pour la reconnaissance au droit fondamental à la citoyenneté des personnes en situation de handicap, Fontenay-sous-Bois organise sa 6e campagne de sensibilisation. Il s’agit au travers de différentes mises en situation, de vivre et de parler du handicap et des personnes qui en sont porteuses, de faire évoluer le regard de chacun et de faire tomber les représentations.

Mardi 9, mercredi 10 et jeudi 11 mars

– Spectacle « 100 % » de la Drôle Compagnie9h30 et 14h – Salle Jacques-Brel*

Inscription obligatoire au 01 49 74 75 46

– Le Dedans du Dehors, Expo-photo de Delphine Nivot

Hôtel de ville*

Accueil de groupe sur réservation au 01 49 74 75 46

Mercredi 10 mars

En partenariat avec le service municipal de la Jeunesse et les antennes jeunesse de Bois Cadet et des Alouettes

9h30 – 17h – Espace intergénérationnel*

15 bis rue Jean-Macé

Participation de tous les citoyens valides et handicapés :

– visite pédestre de la ville

– identification des lieux accessibles aux personnes handicapées moteur

– renseignement du site collaboratif jaccede.com

– repas

Inscriptions au 01 49 74 77 76

Jeudi 11 mars



– Handi café

9h – 13h – MDCVA* 16, rue du Révérend-Père Lucien-Aubry

Rencontre entre entreprises et demandeurs d’emploi handicapés.

Action réalisée avec : les Pôles Emploi de Fontenay-sous-Bois, le Cap emploi du Val-de-Marne, la mission locale des villes du Nord du bois,

le CCAS, Psychorec, le Medef de l’Est Parisien, Adecco Parcours et Emploi.

Inscription des demandeurs d’emploi obligatoire auprès des conseillers d’insertion des structures partenaires.

Parking sur place.

-Sport

18h à 22h

Gymnase Colette-Besson*

rue Henri-Wallon

Portes ouvertes aux personnes handicapées au mur d’escalade avec la section escalade de l’USF

Samedi 13 mars

– Sport

10h à 12h – Stade André-Laurent*

23, rue Saint-Germain

Rencontre rugby/flag avec des clubs accueillant des personnes handicapées mentales. Portes ouvertes, jeux de ballons et discussions sur l’accueil des personnes handicapées mentales notamment autistes.

– Soirée de clôture

19h30 – Espace intergénérationnel*

15 bis rue Jean-Macé

Avec l’ensemble des participants des Handicapades : Café guinguette, visionnage du reportage réalisé par les services municipaux de la jeunesse et des Sports.