Fondationsfr.com est en ligne

Créée en 2006, la Fondation SFR se dote aujourd’hui d’un site web et d’un blog 100% accessible, c’est-à-dire adapté à tous les types de handicap. La fondation soutient chaque année des dizaines de projets associatifs en faveur de l’égalité des chances, portés pour la plupart par des collaborateurs de l’entreprise.

Le site et le blog ont été conçus avant tout pour les femmes et les hommes qui font vivre la Fondation SFR : associations parrainées, collaborateurs engagés, associations ayant un projet de terrain en faveur de l’égalité des chances… Ils y trouveront à la fois des informations pratiques sur la Fondation SFR, la présentation d’initiatives soutenues et un espace d’échanges, le blog, pour partager leurs expériences et des bonnes pratiques. Les associations ont également la possibilité de déposer leur dossier en ligne.

Le site www.fondationsfr.com remplit l’ensemble des critères du label AccessiWeb niveau bronze et certains critères AccessiWeb niveau argent et or.

Il propose de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la navigation :

– Une alternative textuelle aux images, pour permettre aux internautes qui naviguent avec des outils spécialisés (synthèse vocale par exemple) d’accéder au contenu informatif

– Une personnalisation des pages en fonction des besoins, avec la possibilité notamment de changer la taille des caractères

– Une aide à la navigation, avec par exemple la possibilité de naviguer au clavier uniquement (sans souris)

– Des transcriptions de vidéos, etc…

Ce site a été réalisé en partenariat avec AccessiWeb pour développer son accessibilité. Le nouveau site www.sfr.com est lui aussi désormais « accessible ».