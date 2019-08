Fondation d’entreprise OCIRP: au coeur de la famille

L’OCIRP lance sa fondation d’entreprise le 1er octobre 2009 au Conseil Économique Social et Environnemental à Paris L’Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance, a pour vocation la protection de la famille et repose sur des valeurs fortes de solidarité, sens du partage, confiance dans la gestion paritaire et confiance dans les hommes et les femmes. L’OCIRP a souhaité aller plus loin et s’engage aujourd’hui dans le cadre d’une fondation d’entreprise, en faveur d’une population qui reste méconnue en France : les enfants ou les jeunes orphelins ayant perdu un ou leurs parents.

La fondation d’entreprise OCIRP aura pour mission de soutenir toutes actions en direction des familles face aux risques de la vie, et plus particulièrement celles destinées à aider les jeunes orphelins à être pleinement dans la vie et à construire leur avenir. Elle s’est fixée comme objectif trois axes de soutien : agir pour l’enfant et sa famille, agir pour les professionnels et agir pour la recherche. La fondation d’entreprise OCIRP orientera ses premières actions dans le cadre d’un appel à candidatures visant à aider des projets menés par des associations et des organismes d’intérêt général à but non lucratif, en direction des enfants orphelins.

Regards croisés sur la situation des orphelins en France

Dans le cadre d’une conférence de presse organisée le 1er octobre prochain à partir de 9 h 30 au Conseil Économique, Social et Environnemental, des experts seront réunis pour une table ronde sur le sujet. Ils apporteront chacun leur regard à travers un prisme différent sur les besoins et les attentes des jeunes orphelins, ainsi que sur les possibles actions pouvant aider ces enfants à grandir malgré la perte. Le défi de la fondation d’entreprise OCIRP : faire connaître et reconnaître la situation de l’état d’orphelin en France qui concerne 500 000 enfants de moins de 21 ans.

Pour plus d’informations, connectez-vous sur www.fondation-ocirp.fr