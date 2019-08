Fondation Crédit Coopératif soutient le Festival Européen Orphée « Théâtre et Handicap »

Pour la 7e année consécutive, la Fondation Crédit Coopératif s’engage aux côtés d’un Festival hors du commun : une semaine de spectacles menés par des artistes professionnels en situation de handicap.

Partenaire associé à la création du Festival Orphée, la Fondation Crédit Coopératif est le mécène principal du Festival aux côtés de l’association O.R.P.H.E.E. (OEuvres et Réalisations des Personnes Handicapées d’Expression Européenne) créée par l’ADAPEI et la Sauvegarde des Yvelines.

Dès la création du Festival en 2003, la Fondation Crédit Coopératif a été convaincue de son impact tant sur la perception qu’a l’artiste de lui-même que sur le regard du spectateur, et a décidé de s’y associer de façon durable. Elle a d’ailleurs reçu en 2007 le prix ADMICAL-TÉLÉRAMA pour cette action de mécénat en faveur du Festival Orphée.

De la Russie au Brésil, en passant par l’Europe et le Sénégal, ce sont plus de 30 compagnies venues du monde entier qui ont déjà séduit près de 18 000 spectateurs. Cette année, 5 compagnies venues de France, Grande Bretagne, Espagne et, c’est une première, du Danemark présenteront leur travail artistique :

THEATRE



– Welcome Mister Chaplin (création 2009), Cie Eurydice, France.

– OEdipe, d’après Sophocle (création 2009 au théâtre de la Tempête à Vincennes), Cie du Troisième OEil, France.

DANSE

– Portfolio Collection (création 2008 à Londres), StopGAP Dance Company, Grande-Bretagne

– Los yo soñados (création 2009 à Cadix), Cie Flick Flock Danza, Espagne.

MUSIQUE

– Jacob Jensen Band, Danemark

7e édition du 1er au 10 octobre 2009, au Théâtre Montansier à Versailles

Fondation Crédit Coopératif

Depuis 25 ans, la Fondation Crédit Coopératif met en oeuvre la politique de mécénat du Groupe Crédit Coopératif et a pour objet le développement de l’économie sociale. Elle noue des partenariats dans de nombreux domaines : lutte contre l’exclusion, accès à la citoyenneté des personnes handicapées, recherche en économie sociale, développement durable et environnement, entrepreneuriat social, solidarité internationale, etc.

Réservations : 01 39 20 16 16

Plus d’informations : www.credit-cooperatif.coop/fondation/