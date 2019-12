Fonction publique: au moins 6 % d’handicapés dans 8 ministères d’ici 2013

PARIS (AFP) – Le seuil de 6 % de travailleurs handicapés prévu par la loi handicap de 2005 sera atteint dans huit ministères sur quatorze d’ici 2013. “A cette date, 8 ministères sur 14 auront rempli l’objectif de 6% de travailleurs handicapés et 4 d’entre eux dépasseront le seuil fixé”, selon un communiqué signé par le ministre du Budget François Baroin et le secrétaire d’Etat à la Fonction publique George Tron.

“Pour y parvenir, les administrations recruteront de 1.500 à 2.000 travailleurs handicapés selon les années”, indique le communiqué, en précisant que cette action sera “complétée par une journée interministérielle de sensibilisation au handicap”.

“Les administrations qui ne peuvent pas recruter des travailleurs handicapés devront recourir en priorité aux services d’entreprises ou établissements employant des salariés handicapés”, ajoute le communiqué. Georges Tron, avait annoncé à la mi-décembre l’embauche de “7.000 travailleurs handicapés d’ici à 2013 dans la fonction publique d’Etat”, dans un entretien au quotidien La Croix.

“Il pourra s’agir de fonctionnaires recrutés sur concours ou de contractuels en CDI ou CDD, mais pas de contrats aidés, qui ne seront pas comptabilisés comme une embauche”, avait précisé M. Tron.

L’annexe d’une circulaire signée du Premier ministre et datée de lundi, dont l’AFP s’est procuré une copie, indique que l’objectif de 6% était atteint dès 2010 dans deux ministères, celui du Travail et de l’emploi (7% de travailleurs handicapés) et celui de la Défense et des anciens combattants (6,30% de travailleurs handicapés).

Le taux d’emploi estimé des travailleurs handicapés est proche de 6% dans d’autres ministères, selon ce document, en particulier à l’Intérieur (5,80%), ainsi qu’au ministère de la Santé et des affaires sociales (5,73%). Les autres ministères en avance sont celui du Développement durable, de l’écologie, du transport et du logement (5,43%), et celui du Budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat (5,40%).

