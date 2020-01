Flo récompense les lauréats de la première session du « CQP Cuisine »

La Mission Handicap du Groupe Flo, et l’AFPA a réuni les sept lauréats de la première session du « CQP Cuisine » en présence de leurs Responsables Ressources Humaines,Tuteurs et Directeurs Régionaux au Bistro Romain situé Bld des Capucines à Paris.Au coeur de la culture d’entreprise, l’intégration des travailleurs handicapés et leur professionnalisation représentent un véritable enjeu humain pour le Groupe. Le Groupe Flo a joint ses forces à l’AFPA (Association nationale pour la formation professionnelle des adultes) pour offrir une formation adaptée à des travailleurs handicapés pour les former au métier de cuisinier via le « CQP Cuisine ».

Dispensé sur 18 mois, ce cursus alterne les formations à l’AFPA de Stains et des mises en situation opérationnelles. Ces alternances sont cadrées par une évaluation continue en centre et dans les restaurants au moyen d’observations opérationnelles menées par les tuteurs.

Depuis septembre 2007, Le Groupe Flo et sa Mission handicap accompagnent chaque enseigne dans l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées avec pour priorités d’action le recrutement, le maintien dans l’emploi et la sensibilisation des salariés. En partant du principe que « seules les compétences font la différence », le Groupe Flo accueille des personnes en situationde handicap pour l’ensemble de ses postes.