Flashmob en l’hommage à l’équipe de France paralympique le 23 septembre à Paris

Le parvis du Trocadéro sera le théâtre d’un étonnant spectacle le 23 septembre à 15 h. Dans le but de remercier l’équipe de France paralympique pour ses performances à Londres, Go Sport et le Club des supporters handisport (Malakoff Médéric) s’associent pour organiser un flashmob. L’objectif est également de créer le buzz autour de l’événement, il s’agit en effet du premier flashmob avec danseurs en fauteuil. La chorégraphie sera orchestrée par Florence Lancial, professeur de danse dans son association De roues… De pointes.