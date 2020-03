Flashmob de Stromae à Disneyland Paris en direct sur TF1 pour l’association ELA

Samedi 13 novembre 2010, le chanteur Stromae s’est mobilisé pour l’association ELA en réalisant un grand Flashmob en plein cœur de Disneyland Paris. Un défi diffusé en direct sur TF1 dans le cadre de l’émission LES STARS SE DEPASSENT POUR ELA. L’association ELA et le chanteur Stromae ont réuni plus de 1500 participants pour ce Flashmob événement en soutien de la lutte contre les Leucodystrophies. Ensemble, ils ont réalisé une chorégraphie spectaculaire sur le tube « Alors on danse » de Stromae en direct du Parc Disneyland. Le samedi 13 novembre dernier à 23h00, l’ambiance était à son comble sur Main Street U.S.A., devant le Château de la Belle au Bois Dormant.

Jean-Pierre Foucault, Benjamin Castaldi, Nikos Aliagas et Arthur se sont mobilisés pour l’association ELA. Ils ont réuni le temps d’une soirée exceptionnelle sur TF1 de prestigieuses stars qui ont réalisé une prestation unique. Les parrains de l’association, Zinédine Zidane et Florent Pagny, ainsi que Bixente Lizarazu, Salma Hayek, Sofia Essaïdi, Arielle Dombasle, Lorie et Philippe Bas, Pascal Obispo, Victoria Silvstedt, Fabien Barthez, François-Xavier Demaison, Grégoire, Shy’m et Stromae s’étaient entraîné des semaines entières avec les meilleurs coachs pour offrir un show exceptionnel et à couper le souffle !

Ils ont choisi une prestation dans un domaine qui leur était inconnu et à contre-emploi. Les téléspectateurs ont donc pu les découvrir comme ils ne les avaient jamais vus.