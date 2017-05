Financement de projets handicap : une plateforme dédiée

Posted in:

Humaid est une plateforme solidaire qui aide au financement de projets handicap.

Les plateformes de financement participatif sont aujourd’hui très nombreuses sur le web. Mais Humaid présente une particularité : il s’agit d’une plateforme solidaire entièrement dédiée au financement de projets handicap et santé.

Lancée en octobre 2015, elle vient ainsi en aide aux personnes en situation de fragilité ou à leurs proches. En un an, 24 projets de vie ont été financés par son intermédiaire (soit un taux de succès de 97%). C’est en constatant qu’un de leur ami en situation de handicap n’avait pas les aides nécessaires au changement de son fauteuil roulant, que les deux fondateurs ont décidé d’agir en créant Humaid. Toutefois, la plateforme ne se substitue pas aux dispositifs actuels et un projet est accepté seulement lorsqu’il n’y a plus d’autres solutions. La plateforme apporte des garanties innovantes à ses donateurs : La viabilité des projets : les projets sont certifiés en amont par des partenaires de références associations, collectivités locales). La garantie de l’utilisation des fonds : les dons ne sont jamais directement versés au bénéficiaire mais à un prestataire professionnel (au fournisseur pour un fauteuil par exemple). Le suivi des projets : une fois le projet financé, les donateurs reçoivent régulièrement des nouvelles du porteur de projet.

Pour plus d’informations sur cette plateforme de Financement de projets handicap : www.humaid.fr