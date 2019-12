La finale nationale du 11ème Concours de cuisine pour personnes handicapées organisé par Sodexo sur le site de Nestlé à Noisiel (77). Olivier Roellinger, chef 3* au Michelin, était présent pour soutenir les 7 équipes finalistes dans une ambiance chaleureuse et conviviale ! Le choix a été très difficile, et c’est finalement l’équipe de l’ESAT des Glycines à Aubagne qui a séduit le jury avec son « Effeuillé de poire » et qui remporte donc la 11ème édition de ce concours.