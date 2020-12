Fin de vie : Un ouvrage pour aider à mieux accompagner

Listen to this article Listen to this article





“La fin de vie” est un ouvrage qui s’adresse à la fois aux aidants et aux professionnels.

Cet ouvrage qui traite de la question difficile qu’est la fin de vie, s’adresse tout particulièrement aux personnels de santé et aux aidants, pour les aider à accompagner au mieux les personnes en fin de vie. Qui n’appréhende pas l’éventualité de souffrir, de ne plus se sentir respecté comme individu, de perdre le contrôle ?

Best-seller en Allemagne, avec 200.000 exemplaires vendus, cet ouvrage défend la voie tracée par la médecine palliative qui combine apaisement des souffrances physiques et accompagnement spirituel et social du mourant et de ses proches. Il propose une approche à la fois pratique et sociétale, critique des excès d’une médecine “techniciste” qui parfois s’acharne au rallongement artificiel de la vie, et refusant la banalisation de l’assistance au suicide.

Parmi les grandes questions évoquées dans cet ouvrage : Que savons-nous sur la mort ? La fin de vie, entre désir et réalité. Malades en fin de vie : comment s’organise la prise en charge en France. Les besoins des personnes en période de fin de vie. Méditation et maladie grave. Alimentation et hydratation en fin de vie : les pièges et les bonnes pratiques. Les problèmes les plus fréquents en fin de vie et comment les éviter. Prendre des dispositions pour sa période de fin de vie. « Euthanasie », aide au suicide, sédation en phase terminale : la médecine en période de fin de vie, entre autonomie et bienveillance. Les soins palliatifs dans la médecine moderne : risques et opportunités. Vivre face à la mort : le cadeau de la médecine palliative.

Professeur de médecine palliative à l’université de Lausanne et chef du service de soins palliatifs au CHU Vaudois, Gian Domenico Borasio est à l’initiative de l’enseignement obligatoire de la médecine palliative dans les cursus médicaux allemand et helvétique. Ancien directeur de l’Observatoire national français sur la fin de vie, Régis Aubry est chef du service des soins palliatifs du CHU de Besançon.

« La fin de vie. Ce que l’on sait. Ce que l’on peut faire. Comment s’y préparer », Gian Domenico Borasio et Régis Aubry. Préface de Didier Sicard. Éditions Eyrolles, 220 pages, 15 euros.