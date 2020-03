Films viraux décalés, flashmob, personnalités engagées : les Virades de l’espoir soufflent plus fort en 2010 !

Valérie Bègue, Nelson Monfort, Gérard Lenorman, Marina Carrère d’Encausse, Michel Cymes, Elizabeth Tchoungui et Sébastien Folin relèvent avec humour un défi « souffle » pour soutenir les « Virades de l’espoir» le dimanche 26 septembre. Cet événement familial, sportif et solidaire qui mobilise habituellement plus d’1 million de participants sur 500 sites sera précédé, samedi 25 septembre, par la première « flashmob du souffle », une partie géante de bulles de savon.

Le « pitch » des films viraux : un défi sportif décalé autour du souffle

Chaque défi souffle est relevé par des personnalités en compétition. Un jeune malade joue le rôle d’arbitre et un commentateur sportif relate frénétiquement l’événement.

• 77 ballons soufflés en 10 minutes pour Marina Carrère d’Encausse, en compétition avec Michel Cymes

• 2 507 bulles d’eau soufflées en 58 secondes pour Valérie Bègue, en compétition avec Nelson Monfort et Gérard Lenorman Contacts Presse :

Une balle de ping pong soufflée juqu’à 3 m 16 pour Elizabeth Tchoungui en compétition avec Sébastien Folin

Ces vidéos de 45 secondes sont diffusées sur internet depuis le 17 septembre pour accroître la mobilisation autour des Virades de l’espoir.

La « 1ère flashmob du souffle », une partie géante de bulles de savon, le samedi 25 septembre à Paris

En avant première des Virades de l’espoir, cette flashmob est organisée pour la première fois par l’association Vaincre la Mucoviscidose. Des centaines de participants et des personnalités seront présentes à 11h au Parc Monceau à Paris pour une partie géante de bulles de savon. Inscription sur facebook : http://fr‐fr.facebook.com/event.php?eid=144254032254311

Participez aux Virades de l’espoir,

LA journée de lutte contre la mucoviscidose le dimanche 26 septembre

Il s’agit, symboliquement, de donner son souffle à ceux qui en manquent et de soutenir l’association Vaincre la Mucoviscidose. Le principe est simple : pratiquer un effort sportif à sa mesure (marche, circuit à vélo, course…) sur l’une des 500 Virades en France. 60% du budget annuel de l’association est collecté grâce aux Virades de l’espoir. Vaincre la Mucoviscidose finance des projets de recherche, l’amélioration des soins et des actions sociales pour aider les malades à vivre mieux. La mucoviscidose est une maladie génétique incurable qui détruit progressivement les poumons.

www.vaincrelamuco.org pour s’informer, voir les vidéos et faire un don