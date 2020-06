Film sur le quotidien des soignants : Les Équilibristes

“Les équilibristes ” : Un film qui raconte le quotidien des soignants au sein d’un service de soins palliatifs

À travers le quotidien des soignants, le film « Les équilibristes » de Perrine Michel propose une plongée en profondeur dans l’univers méconnu des soins palliatifs. Anecdotes, témoignages, discussions parfois légères, parfois graves, interprétations dansées… autant d’éléments qui permettent une approche originale des coulisses de ce service d’hôpital.

« On ne vient pas ici pour guérir, mais pour vivre le plus pleinement possible ses derniers jours. Ici, c’est un service de soins palliatifs. Au quotidien, des soignants font corps et s’écoutent les uns les autres, pour être au plus près des patients ».

Ce film a été sélectionné pour les concours suivants :

– Festival International du Film de La Rochelle

– Festival International de Films de Femmes – Créteil

– Festival International Filmer le Travail – Poitiers

Sortie au cinéma prévue le 18 mars, reportée au 14 octobre 2020 en raison de la crise sanitaire du Covid-19.

“Les Équilibristes“, long-métrage documentaire de Perrine Michel (1h39).