Film sur le handicap auditif : Une héroïne sourde dans “Hors du monde”

Le film « Hors du monde », un thriller qui aborde le thème du handicap auditif, illustré par une relation hors du commun entre une jeune danseuse sourde et muette et un jeune homme opprimé par ses pulsions meurtrières.

Réalisé par Marc Fouchard, « Hors du Monde » propose un autre aspect du genre thriller. Sorti en salles le 19 janvier 2022, ce film long-métrage de près de 1h30 mène une intrigue passionnante et constante, sur le thème du handicap auditif. Le film tient en haleine le public jusqu’aux dernières secondes grâce à une réalisation époustouflante.

Une rencontre de deux univers opposés

En salles depuis le 19 janvier, “Hors du Monde” est un film glaçant de Marc Fouchard. Il aborde le thème du handicap auditif avec comme personnage principal, une jeune femme sourde et muette. Ce long-métrage de fiction repose sur la rencontre de deux personnages. Léo, chauffeur privé le jour, terrible meurtrier la nuit, et Amélie, une jeune danseuse sourde et muette.

Un subtil mélange entre romance et meurtre

Les deux personnages sont l’opposé l’un de l’autre. En effet, d’un côté, on retrouve Amélie, une jeune femme avenante, forte et pleine d’énergie interprétée par l’actrice Aurélia Poirier, et de l’autre, nous avons Léo, un homme effroyable rythmé par ses pulsions meurtrières, interprété par Kévin Mischel. Cette différence, qui devrait les séparer, en réalité, les rapproche, notamment par le biais de la musique et plus particulièrement, par les vibrations nerveuses débordantes et explosives qu’a composées Léo.

Le film, interdit aux moins de 12 ans et récompensé au Grand Prix du festival Polar Cognac de 2020, aide néanmoins à voir le handicap auditif sous un autre angle. Amélie, la jeune danseuse sourde et muette ne se laisse pas abattre par son handicap. En effet, elle parvient à communiquer et à en plaisanter, ce qui permet de dédramatiser.

Infos pratiques :

Le film « Hors du Monde » bénéficie d’un sous-titrage SME – Sous-titrage pour sourds et malentendants, il est diffusé en salles depuis le 19 janvier 2022.

Pour voir la bande-annonce de ce film qui aborde le thème du handicap auditif, rendez-vous ici : Hors du Monde

Note de la rédaction : 4/5

Noémie Rochefeuille