Fillon: réforme de la dépendance “avant fin” 2010, “opérationnelle en 2011”.

François Fillon a annoncé mardi que la réforme de la dépendance des personnes âgées et handicapées aurait lieu avant la fin de l’année 2010 pour une entrée en vigueur en 2011, à l’issue d’une réunion avec l’Association des départements de France (ADF). “J’ai pris l’engagement comme l’avait fait le président de la République que nous allions engager la réforme de la dépendance avant la fin de cette année pour qu’elle soit opérationnelle en 2011”, a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse. (Photo: service presse Matignon)

“Naturellement dans le cadre de cette réforme nous allons pouvoir rediscuter de la part de financement des uns et des autres et donc soulager les départements d’une difficulté qui est sans doute la plus structurelle pour eux-mêmes”, a-t-il ajouté à propos de cette réforme dite “du cinquième risque”.

Avec la crise économique, certains départements ont vu leurs recettes baisser (principalement droits de mutation) et leurs dépenses sociales exploser, notamment l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie), incitant plusieurs d’entre eux à réclamer une remise à plat de leur mode de financement.

Beaucoup d’élus départementaux ont aussi protesté récemment contre des transferts de charges non compensés par l’Etat.

ben-rh/mad/df