FIFH-Tour 2018 à Langogne du 19 au 21 septembre

FIFH Topur; un festival pour changer de regard avec Trisomie 21 Lozère en partenariat avec Le FIFH

Avec le 7ème Art comme support, du 19 au 21 septembre 2018, le FIFH TOUR LANGOGNE propose un autre regard sur la personne porteuse d’un handicap.

Pendant trois jours, le cinéma René Raynal de Langogne avec le FIFH Tour, accueillera les écoles, les institutionnels et les élus, mais aussi le grand public, en présence de l’acteur Pascal DUQUENNE, récompensé en 1996 par le prix d’interprétation masculine du Festival de Cannes.

Le FIFH Tour 2018 à Langogne est l’aboutissement d’un projet culturel et d’une rencontre. Le projet d’ « Accès à la culture pour tous» déployé depuis plus de trois ans et demi par Laurence LIARDET présidente de TRISOMIE 21 LOZERE s’est d’abord traduit par des ateliers d’arts plastiques puis de théâtre, donnant lieu à des expositions, des représentations et la réalisation d’un documentaire « L’agneau qui ne voulait pas être un mouton ». Mais c’est la rencontre entre deux femmes engagées,

Katia MARTIN-MARESCO, fondatrice et directrice du Festival International du Film sur le Handicap et Laurence LIARDET, qui permettra à ce projet culturel de prendre un nouveau tournant. Partageant un même regard positif sur la vie, à l’écoute de leur foi indéfectible dans les capacités et la richesse de la personne porteuse de handicap, œuvrant chacune à sa manière pour promouvoir l’inclusion et changer le regard de la société, ces deux femmes nous offrent un événement d’exception gratuit et ouvert à tous. Parce que la place qu’une société réserve aux personnes porteuses de handicap révèle son humanité, cet événement, organisé au sein d’un département hébergeant de nombreuses institutions pour personnes handicapées, est une opportunité pour, ensemble, commencer à changer l’avenir.

A travers les temps forts de ces trois journées, plus de trente films venus des quatre coins de la planète (France, Finlande, USA, Brésil, Russie, Espagne, Australie…) viennent interpeller les grands et les petits et parler du « vivre ensemble ».

Le Festival débutera le mercredi 19 septembre avec une projection de courts métrages de la « sélection familiale » dédiée au jeune public et aux résidents des Foyers. Pascal DUQUENNE viendra ensuite présenter « Le Huitième jour». L’ouverture officielle se déroulera en présence des élus avec la « sélection fiction » suivie d’un cocktail. La soirée se terminera avec un film argentin de Mario Pedernera « Pies en la Tierra ».

Le jeudi 20 septembre les élèves seront invités à découvrir différentes sélections que le public pourra également voir en fin de journée. La soirée, quant à elle, sera réservée à la projection d’un film (Argentine / Chili) de Diego Rougier « Alma».

Les lycéens viendront le vendredi 21 septembre, en matinée, pour assister à la projection de la « sélection fiction». Le vendredi après midi, la présentation du film réalisé par TRISOMIE 21 LOZERE, sera suivie d’une table-ronde « Les enjeux d’une société inclusive », animée par Jean-Marc MAILLET-CONTOZ, fondateur et directeur de publication du magazine HANDIRECT. Le festival se terminera par une vente aux enchères, un cocktail de clôture et la projection d’un film argentin de Luis et Andrès Rodriguez «Brèche dans le silence».

Programme :

Le mercredi 19 septembre, l’après midi à 14h00 une sélection familiale de courts métrages.

16h00 projection du film « Le huitième jour » en présence de Pascal Duquenne.

A 20h30, « Pies en la Tierra » film argentin.

Le jeudi 20 septembre sera réservée à des projections pour les scolaires. En présence d’Isabelle Carrier auteure de « La petite casserole d’Anatole ».

A partir de 17h00 projection tous publics de courts métrages.

20h30, « Alma » long métrage Argentine/Chili

Vendredi 21 septembre, la matinée sera consacrée à des projections pour les lycéens, en présence de Martine Meirieu, Auteure et metteur en scène de théâtre, Co-fondatrice et présidente de l’association Eolo à Lyon.

20h30, « Brèche dans le silence » long métrage argentin

FIFH-Tour 2018 à Langogne du 19 au 21 septembre

En présence de Pascal Duquenne Cinéma René Raynal, Quai du Langouyrou, 48300 LANGOGNE

