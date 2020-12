Le festival international du film sur les handicaps reviendra à Lyon en 2022

Listen to this article Listen to this article





Le festival international du film sur les handicaps subit comme l’ensemble du monde la culture les conséquences de la crise sanitaire.

Mais l’équipe reste active pour préparer la suite et le retour du FIFH sur Lyon.

Le temps aux projets cinématographiques de mûrir, d’affuter leur regard sur le handicap, pour nous offrir comme à l’accoutumée une vision inattendue et poétique des handicaps dans les sociétés, et nous nous retrouverons devant les écrans du 7ème art de la ville des Lumières.

Le directeur artistique du Festival International du Film sur les Handicaps, Philippe Caza, nous envoie un message, pour nous rassurer et nous mettre en appétit :

« Nous voudrions éviter de mettre en avant ces temps troublés, aussi pandémiques que polémiques, mais pourtant, comme vous l’avez remarqué, crise sanitaire il y a. Il faut faire avec. Partant, la cinquième édition du FIFH, originalement prévue en février 2021 à Lyon, est reportée en février 2022, toujours à Lyon, bien sûr. Ce qui nous laissera le temps de remplir d’images lumineuses notre boîte à surprises.

Par contre le FIFH Tour Festival aura bien lieu au long de l’année 2021 dans plusieurs villes de France et d’ailleurs. La liste vous sera dévoilée au fur et à mesure, et nous espérons vous y retrouver (dûment masqués). »

Philippe Caza

A lire aussi :

Restaurant de l’Économie Sociale et Solidaire : Capucine et Gaston

Livre accessible : Découvrez “Le monde selon Guirec et Monique”