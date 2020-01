FFSA: rendez-vous à Nice

La FFSA vous donne rendez-vous au salon Autonomic Méditerranée 2 et 3 décembre 2010 – Nice Après le salon AUTONOMIC de Paris au mois de juin, la FFSA, partenaire de l’évènement, sera l’un des acteurs majeurs de la 5ème édition du salon AUTONOMIC Méditerranée qui se déroulera pour la première fois à Nice (les précédentes éditions étaient à Marseille) les 2 et 3 décembre.

La FFSA, acteur majeur du salon

La FFSA vous accueillera sur son stand (N°F72) en collaboration avec son partenaire Xtenex. Pendant toute la durée du salon, deux animations sportives seront proposées et encadrées par le comité départemental sport adapté des Alpes Maritimes :

– Initiation de Parcours Moteur

– Initiation et Démonstration de Pétanque adaptée (Programme animations sportives ci-joint)

Le salon Autonomic Méditerranée

Le salon Autonomic Méditerranée se présenté comme le lien unique d’informations et de dialogue pour le handicap, la dépendance et le maintien à domicile, sur le Sud Est français. Pour cette 5ème édition, Autonomic Méditerranée déménage et vous donne rendez-vous au Palais des Exposition de Nice Acropolis.

Le salon aura l’honneur d’accueillir Monsieur Christian ESTROSI, Maire de Nice et Président de la communauté urbaine Nice Côte d’Azur lors d’une visite officielle, le vendredi 3 décembre à 11h.

La FFSA en quelques mots

La FFSA permet aux personnes en situation de handicap mental ou psychique d’accéder dans le respect de leur dignité et de leur sécurité aux activités physiques et sportives, que ce soit en compétition ou en loisir. Présente au sein de toutes les grandes régions françaises, la FFSA compte plus de 42 000 licenciés et offre la possibilité de pratiquer près de 50 disciplines.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site de la FFSA : www.ffsa.asso.fr