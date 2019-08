Feuilles d’Automne des écrivains handicapés et des autres le 20 octobre

L’association Femmes pour le Dire Femmes pour Agir (FDFA) organise le samedi 20 octobre de 9h à 18h à la Maison Internationale de la Cité Universitaire de Paris la troisième édition de ses Feuilles d’automne des écrivains handicapés et des autres. Cette journée de rencontres et de débats rassemble écrivain-es handicapé-es, écrivain-es du handicap et lectrices et lecteurs afin de démontrer que la personne handicapée écrit, crée et que le handicap est une richesse pour la société. Placée sous le signe de la littérature de jeunesse, cette édition 2012 « Littérature jeunesse et handicap» aura pour objet de mettre en lumière l’accès des enfants différents à la lecture pour le plaisir et la sensibilisation des plus jeunes à la singularité au travers d’ouvrages traitant du handicap.

Pourquoi cette journée ?

Force est de constater que la discrimination que suscitent le handicap, la singularité, la différence touche aussi les écrivain-es handicapé-es, laissant ainsi dans l’ombre des œuvres pourtant dignes d’intérêt. Face à ce constat, FDFA a voulu offrir à ces écrivain-es et à un public varié de lectrices et lecteurs, handicapé-es ou non, un espace de dialogue et de rencontre.

Pour les auteur-es, c’est avoir la possibilité de rencontrer leurs lecteurs / lectrices, de dédicacer leurs ouvrages, de montrer que la personne handicapée est capable d’écrire, de publier, de faire partager ses émotions, son histoire de vie, son imaginaire, comme tout un chacun. Pour les lectrices et lecteurs, c’est avoir la possibilité de s’ouvrir à l’altérité, d’apprécier l’énergie, la combativité, l’humour, la variété des expériences et les mondes intérieurs des personnes handicapées.

La littérature de jeunesse à l’honneur

Pour son édition 2012, FDFA a choisi de porter une attention particulière à la littérature destinée à la jeunesse. Quelles sont les images des personnages en situation de handicap dans la littérature de jeunesse ? Quelles sont les représentations de la société, de la famille, du handicap, de l’altérité et de la différence dans les ouvrages destinés aux plus jeunes ? Outil de sensibilisation autant que d’éducation, la littérature pour la jeunesse parvient-elle à concilier l’égalité filles/garçons et le handicap ?

Laure Adler, auteure et journaliste à France Culture, marraine de la journée, animera les débats. Axel Kahn, généticien, directeur de recherche à l’INSERM en sera le parrain. Une soixantaine d’écrivain-es sont attendu-es pour échanger autour de quatre thématiques : « Récits et témoignages », « Fiction », « Jeunesse », « Mieux connaître les handicaps »

Feuilles d’Automne des Écrivains handicapés et des autres

Clin d’œil sur littérature de jeunesse et handicap

Samedi 20 octobre 2012, 9h – 18h

Maison Internationale de la Cité Universitaire de Paris

Inscriptions obligatoires sur www.femmespourledire.asso.fr ou cliquez sur le formulaire d’inscription