Feuilles d’Automne : Conjuguer féminisme et handicap autour de la littérature

Femmes pour le Dire, Femmes pour Agir (FDFA) lance sa quatrième édition des Feuilles d’Automne sur le thème « Femmes, écriture, handicap », qui aura lieu samedi 18 octobre 2014, à la Maison Internationale de la Cité Universitaire de Paris. Ce rendez-vous littéraire où seront présent-e-s 60 auteur-e-s vise avant tout à conjuguer féminisme et handicap. La journée sera ponctuée par des tables rondes et des interventions dont celles de nos invitées d’honneur, « les pionnières » Benoîte Groult, Françoise Héritier et Michelle Perrot.

À travers un foisonnement de productions et au carrefour d’une multiplicité de genres littéraires (biographies, fictions, autobiographies, essais) des auteur-e-s handicapé-e-s et des auteur-e-s valides apporteront leur regard et leur témoignage sur leur handicap ou celui d’un-e de leur proche. L’objectif : favoriser la diversité comme chance et richesse afin de lutter contre la double discrimination liée au genre et au handicap.

Si la littérature est l’expression de la société, comment interpréter la place accordée à la littérature sur le handicap ? Pourquoi certain-e-s de ces auteur-e-s demeurent encore dans l’ombre ou peinent à trouver une reconnaissance ? Auteur-e-s, éditeur-e-s, intervenant-e-s et participant-e-s tenteront de répondre à ces interrogations et pourquoi ne pas inciter certain-e-s d’entre vous à se lancer dans l’aventure de l’écriture ?

Lieu

Maison Internationale de la Cité Universitaire de Paris

Espace Adenauer

17, boulevard Jourdan

75014 PARIS

RER B : Cité Universitaire

Tram : 3a – arrêt Cité Universitaire

Tram accessible aux usagers de fauteuil roulant

Horaires :

Samedi 18 octobre 2014 de 9h à 18h

Accessibilité des débats :

Traduction en LSF, vélotypie, boucle magnétique, programmes en braille ou en caractères agrandis (sur demande lors de l’inscription)

Entrée

Participation solidaire à l’accessibilité : 10 €

Gratuit pour les auxiliaires de vie accompagnant une personne en situation de handicap

Entrée gratuite pour les adhérent-e-s de FDFA à jour de leur cotisation

Règlement sur place – uniquement par chèque ou espèces.

Pour s’inscrire :

Le nombre de places étant limité, l’inscription est obligatoire

Merci de vous inscrire en ligne :

https://docs.google.com/forms/d/1w7SYhZ2Xhfhj_HpZ7VjUlkKILFW09Z4Iy-ShA2H1epc/viewform?c=0&w=1

Programme provisoire

9 h 00 : Ouverture de la journée par Najat Vallaud-Belkacem Ministre des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeunesse et des Sports ; Ségolène Neuville, Secrétaire d’État chargée des Personnes handicapées et de la Lutte contre l’exclusion et Maudy Piot, présidente de FDFA.

9 h 45 : Lecture d’un texte de Benoîte Groult par Danielle Michel-Chich, journaliste.

10 h 00 : Table ronde réunissant des « pionnières » du féminisme : Benoîte Groult, écrivaine ; Françoise Héritier, anthropologue ; Michelle Perrot, historienne ; Jeanne Cordelier, écrivaine ; Laure Adler, journaliste ; Catherine Catel-Muller, dessinatrice (à confirmer).

Discussion avec la salle.

Impromptu par le groupe d’action féministe La Barbe

11 h 30 : Rencontre avec les auteur-e-s pour une séance de signatures

13 h 00 : Déjeuner libre.

14 h 00 : Table ronde « Écriture et Handicap » avec des auteur-e-s-surprise à découvrir… ultérieurement !

Impromptu avec La Barbe.

Discussion avec la salle.

16 h 00 : Rencontre avec les auteur-e-s pour une séance de signatures.

Conclusions par Maudy Piot.

Une librairie sera sur place pour la vente des ouvrages présentés par les auteur-e-s.

Journée organisée avec le soutien de la Région Ile de France, de la Mairie de Paris, de Malakoff Médéric et de la fondation MAAF

FEMMES POUR LE DIRE, FEMMES POUR AGIR – FDFA

« Femmes handicapées, citoyennes avant tout ! »

Association Loi de 1901

Permanences et activités : 2, rue Aristide Maillol – 75015 PARIS

Tél. : 01 45 66 63 97

Fdfa.asso@free.fr

www.femmespourledire.asso.fr

www.facebook.com/fdfa.asso