Feu vert pour la Campagne Handivalides 2011 !

Les 20 et 21 novembre, plus de 100 étudiants de toute la France se réunissent à Paris pour se former aux problématiques du handicap et organiser la sixième campagne étudiante Handivalides. Pour la troisième année consécutive, plus de 100 étudiants venus de toute la France sont attendus à l’école Telecom ParisTech ce samedi 20 novembre pour deux jours de réflexion et d’échanges sur l’intégration des étudiants handicapés. Dès le 8 février prochain, ces étudiants seront les relais dans leurs établissements de la sixième campagne Handivalides, une manifestation nationale portée par des étudiants à travers plus de 40 grandes écoles et universités de France. Les étudiants mobilisés à l’initiative de l’association étudiante Starting-Block organiseront sur leurs campus des « Journées Handivalides » pour sensibiliser au handicap et promouvoir l’égalité des chances dans l’accès aux études des étudiants en situation de handicap.

Un week-end pour se former aux problématiques du handicap et s’organiser…

Pour accompagner les étudiants dans leurs projets, de nombreux intervenants apporteront sur ces deux jours leurs témoignages et leurs expertises. Parmi eux : des responsables de mission handicap en entreprise, des représentants d’associations spécialisées, des chargés de missions handicap en établissement d’enseignement supérieur, des experts sur les questions liées à l’intégration des personnes handicapées, des associations étudiantes déjà engagées sur la thématique, des jeunes en situation de handicap qui partageront leurs expériences…

Au programme de ce week-end national :

· des tables rondes pour comprendre les enjeux liés à l’intégration des jeunes handicapés dans l’enseignement supérieur…

· des ateliers d’expérimentation autour des différentes déficiences,

· des modules de gestion de projet pour être en mesure de relayer les problématiques sur les campus.

En savoir plus : www.campagne-handivalides.org

A propos de la campagne Handivalides :

De février à mai 2011, se tiendra la 6e campagne Handivalides : une manifestation nationale portée par l’association étudiante Starting-Block, à travers plus de 40 universités et grandes écoles de France, pour promouvoir l’égalité des chances dans l’accès aux études pour les étudiants en situation de handicap.

Lyon, Grenoble, Lille, Nantes, Paris, Marseille… la campagne Handivalides 2011 comptera une quarantaine de journées de mobilisation à travers toute la France.

A propos de Starting-Block

Starting-Block est une association étudiante d’éducation active « par les jeunes vers les jeunes » agréée par le Ministère de la Jeunesse. Convaincue du rôle que peuvent jouer les jeunes dans la promotion de la citoyenneté et de la solidarité, elle a développé depuis sa création en 1998 deux programmes d’interventions en milieux scolaire, parascolaire et étudiant : le programme SENS et le programme HANDIVALIDES. Elle réunit en son sein des jeunes valides et handicapés.

Plus d’informations sur : www.starting-block.org