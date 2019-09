Fêtez Noël avec les ESAT

Les Etablissement et Services d’Aide par le Travail (anciennement CAT) sont des lieux de travail adaptés pour les personnes en situation de handicap. La production des ESAT est très diversifiée et de très belle qualité. Ainsi les marchés de Noël vous permettront de trouver des cadeaux originaux et uniques : produits gastronomiques, artisanat, créations artistiques. La Ville de Paris valorise le travail de ces établissements en subventionnant un espace dédié à la commercialisation de ces produits et leur participation aux marchés de Noël parisiens.

Retrouvez les ESAT parisiens sur les marchés de Noël:

· Marché solidaire, Mairie du 20e, Place Gambetta jeudi 17 décembre 2009 de 14h à 20h, vendredi 18 et samedi 19 décembre de 10h à 19h ;

· Espace dédié aux ESAT sur le Marché de Noël, Place Saint-Sulpice, Paris 6e du jeudi 17 décembre au mardi 22 décembre 2009 de 11h à 19h.

Et profitez toute l’année de la vitrine des CAT : 10 rue des Panoyaux, Paris 20e