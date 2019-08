Fêtes Escales à Vénissieux : 11e édition « Penser pour être citoyen »

Le festival Fêtes Escales à Vénissieux poursuit plusieurs objectifs : être un évènement culturel sur l’agglomération lyonnaise, rayonnant aussi sur la région., développer avec la population de Vénissieux une complicité, une convivialité avec les artistes dans un rapport de proximité et d’échange, redonner à la Fête nationale un aspect citoyen et rassembleur et aller à la rencontre des personnes les plus éloignées des dispositifs culturels. Le thème conducteur, cette année, est la pensée et la réflexion intellectuelle comme constitutif d’une citoyenneté active, pour faire face à une société qui privilégie les apparences et l’émotion. Toutes les manifestations sont gratuites ouvertes à tous et avec un souci d’accueil des personnes handicapées.

La programmation musicale se veut éclectique même si elle est colorée majoritairement par les musiques du monde et la chanson. Elle fait une part belle aux artistes régionaux notamment ceux accueillis tout au long de l’année par le projet Bizarre!. Les vedettes sont nationales et internationales. A nouveau cette année, Les Escales recevront l’Orchestre de l’Opéra de Lyon sur la grande scène, avec « Roméo et Juliette » de Serge Prokofiev.

Ce sont plus d’une quinzaine d’artistes ou de groupes qui seront cette année sur scène :

• Kery James, rap

• Sapho, chanson, rock, oriental

• Moussu T e lei Jovents, chanson

• Maliétès, world music

• Lucia Récio et Christine Wodrascka, musiques improvisées

• Koumekiam, slam

• Buridane, chanson

• N’Relax, électro jazz

• Xtatik et le Narvalo Orchestra, slam, funk et musique d’ailleurs

• Les Enfants du bal, chansons de bal

• La compagnie Sogolon, marionnettes africaines

• Crèvecoeur, chanteur de rue

• H level, rap

• Yace Grow, rap

Un festival qui se prépare avec la population et les artistes.

L’originalité des Fêtes Escales est liée à tout le travail qui se fait avant la manifestation. Quelques mois avant, des rencontres artistiques ont lieu dans les quartiers et des ateliers sont ouverts à tous les habitants. Ces séances permettent à chacun d’approcher ou de découvrir une discipline artistique, en contact avec les artistes qui les animent. Une restitution est réalisée pendant le festival, ce qui donne prétexte à un moment convivial qui se termine toujours par le verre de l’amitié.

Cette année, c’est la vocaliste Lucia Récio qui sera le fil rouge artistique de ces ateliers en réalisant un travail de résidence de six mois avec d’autres artistes : la chorégraphe Geneviève Baudot, les metteurs en scène Joris Mathieu et François Savourin, le réalisateur de films d’animation Lorenzo Récio, les musiciens Olivier Bost et Stéphane Lambert ainsi que les Ateliers d’arts plastiques Henri Matisse. Le thème de l’année « Penser pour être citoyen » donnera lieu à des débats sur les quartiers et durant le festival, animés par Peuple et Culture et à des ateliers d’écriture animés par l’écrivain malien

Moussa Konaté.

Le projet Bizarre ! partenaire du festival

Le succès des résidences de création à la salle Erik Satie durant l’année montre la vitalité des artistes issus des cultures urbaines. Le festival programme une partie des artistes accueillis en résidence et en accompagnement à Bizarre ! durant l’année. Le 11 juillet, sous le chapiteau, se produiront deux de ces artistes : N’Relax et Koumekiam (sélection Rhône-Alpes du Printemps de Bourges 2009). Et le 13 juillet, un troisième larron Xtatik & le Narvalo Orchestra commencera la soirée sur la grande scène.

Un festival tourné vers la jeunesse

Le premier jour du festival, le 11 juillet, sera dédié à la jeunesse avec, durant la journée, des animations et des rencontres autour du thème du service civil volontaire et de l’engagement associatif. La soirée fera la part belle aux musiques actuelles et au rap.

Des vacances dans la ville L’ensemble du festival se déroule sur les pelouses du Parc Dupic, à l’ombre des grands arbres. C’est un lieu idéal de détente pour venir passer une soirée entre amis ou en famille. Avec ses stands de restauration exotiques et ses buvettes, tout est là pour attendre les concerts de la nuit.

Informations pratiques :

PROGRAMME:

Samedi 11 juillet

A partir de 10h journée jeunesse sur le thème du Service Civil Volontaire

Atelier de réalisation de pocket films avec XLR Project

Stand de tatouages éphémères avec Aérographic

Stands d’associations sur le Service Civil Volontaire

Rencontres, échanges d’expériences des jeunes

Rencontre avec Alexandre Astier, auteur, réalisateur, comédien

Intervention, dans les rues de Vénissieux, de la Fanfare des Hurlants mise en scène par François Savourin, bruitage Lucia Récio

17h30: projection des pockets films.

18h: Apéritif

19h: soirée Bizarre ! sous le chapiteau avec : Koumekiam, N’Relax

21h: grande scène soirée rap : H Level et Yace Grow, KERY JAMES

Dimanche12 juillet

18h: dans le parc, Le Ballet des pantins, chorégraphie Geneviève Baudot, musique Lucia Récio avec les habitants de Vénissieux

18h30 apéritif

19h30 Duo Lucia Récio (voix) et Christine Wodrascka (piano), musique improvisée

20h30 grande scène : Maliétès, SAPHO

Lundi 13 juillet

18h: sous chapiteau, projection du film d’animation réalisé par les habitants, avec le cinéaste Lorenzo Récio et mis en musique en direct par les habitants, dirigés par Lucia Récio.

18h30: apéritif

19h: sous chapiteau, Buridane (chanson)

20h: grande scène : Xtatik & le Narvalo Orchestra, MOUSSU T E LEI JOVENTS

Mardi 14 juillet

11h: grande scène, Orchestre de l’Opéra de Lyon, « Roméo et Juliette » de Serge Prokofiev.

à partir de 12h : PIQUE-NIQUE (marionnettes maliennes Sogolon, chanteur de rue Crèvecoeur, dictée

Pandora….)

18h30: apéritif républicain offert par le Maire de Vénissieux

Débat « Penser pour être citoyen »

A partir de 20h, sous chapiteau, bal avec l’atelier chanson de bal, animé par Lucia Récio et « Les Enfants du bal » de la compagnie du Tire-laine.

Lieu : parc Louis Dupic à coté de l’Hôtel de Ville

Renseignement du public : 04.72.50.69.04

www.ville-venissieux.fr/fetesescales/

fetes.escales@ville-venissieux.fr

www.myspace.com/fetesescales