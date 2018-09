Fête du sport une 1ère édition avec la SNCF comme partenaire

A l’occasion de la 1ère édition de la fête du sport, les 21 et 22 septembre prochains, SNCF invite le grand public à rencontrer les sportifs du « dispositif Athlètes SNCF » et à s’initier à leurs disciplines au sein du lieu éphémère Ground Control au cœur du 12ème arrondissement, en présence de Madame Roxana Maracineanu, Ministre des Sports.

UN VOYAGE DANS L’UNIVERS DU SPORT ET DU HANDISPORT

Le groupe SNCF est fier d’être partenaire et de soutenir la première édition nationale de la Fête du Sport. À cette occasion, SNCF donne rendez-vous à tous les amoureux du sport, au sein d’un lieu ferroviaire historique près de la gare de Lyon, afin de découvrir et de pratiquer de nouvelles disciplines sportives. Mathias Vicherat, Directeur Général Adjoint du Groupe SNCF y accueillera Madame Roxana Maracineanu, Ministre des Sports, vendredi 21 septembre de 18h00 à 18h45.

UNE EXPÉRIENCE SPORTIVE ACCESSIBLE

Un parcours ludique composé d’initiations, de challenges et de démonstrations sera proposé au grand public autour de 7 univers sportifs : handisport, sports d’eau, sports d’hiver, foot, sports de combats, haltérophilie et même du e-sport.

Entre amis ou en famille, une fois les défis proposés remportés auprès de nos athlètes et le “passeport sportif” validé, le voyage sera récompensé par des goodies.

Une occasion unique de pouvoir rencontrer, partager et échanger avec des athlètes de haut niveau intégrés au «dispositif Athlètes SNCF».

INFORMATIONS PRATIQUES :

Horaires

Vendredi 21 septembre de 12h à 19h30

Samedi 22 septembre de 11h à 19h30

Lieu

Ground Control – 81 Rue du Charolais – 75012 Paris

Accès direct par la Gare de Lyon, le long du quai 23 (hall 2)

Entrée libre et gratuite – restauration possible sur place

SNCF PARTENAIRE MAJEUR DES ATHLÈTES DE HAUT NIVEAU

SNCF est l’entreprise française qui recrute le plus de sportifs de haut niveau. Elle peut accompagner jusqu’à 35 athlètes et en compte actuellement 28, dont 4 athlètes handisports.

Loin d’un sponsoring classique, ce dispositif national permet de conjuguer pratique sportive intense et vie professionnelle. Les Athlètes sont recrutés en CDI, rémunérés à 100% mais libérés selon leurs besoins, sur un temps qui varie de 50 à 70%.

Plus de 80% des athlètes en fin de carrière sportive font le choix de continuer leur parcours professionnel au sein du Groupe SNCF. Ils sont actuellement plus de 200 sportifs à avoir bénéficié du dispositif depuis sa création en 1982.

