Fête des Lumières à Lyon: accueil spécifique pour les enfants handicapés et leur famille

Depuis six ans, le Département du Rhône s’associe pleinement aux festivités du 8 décembre à Lyon, en produisant des spectacles qui s’adressent à tous. Il affiche cette année, le spectacle « Les lumignons enchantés » crée par Damien Fontaine et 4 Horizons. Dimanche 6 décembre de 18 h 30 à 20 h 30, les enfants souffrant de handicaps et leurs familles seront accueillis dans un espace dédié et sécurisé pour voir en toute tranquillité « Les lumignons enchantés ».

Comme il l’avait déjà fait l’an dernier, le Département propose aux enfants et personnes souffrant de handicaps et à leur famille et accompagnateurs de voir le spectacle en toute sécurité. En effet, faute d’accès facile en centre ville où se déroulent les grands spectacles, ils sont souvent privés d’une partie de la fête. Le Département les a ainsi invités par l’intermédiaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) à profiter de la magie de la fête.

Le dimanche 6 décembre, de 18 h 30 à 0 H, ils pourront donc voir les « Lumignons enchantés », loin de l’agitation de la presqu’île, dans un espace dédié et sécurisé, à l’intérieur de la cour d’honneur de l’Hôtel du Département.

Ceux qui se seront inscrits pour voir le spectacle dans le créneau horaire 18 h 30- 20 h 30, auront pu garer leur véhicule dans l’enceinte de l’Hôtel du Département. Après le spectacle, ils seront accueillis à la MDPH toute proche (en continu de 19 h à 20 h 30) où une collation leur sera offerte.

Les lumignons enchantés

A l’intérieur de l’Hôtel du Département se cache une mystérieuse fabrique, protégée par de petits êtres imaginaires, qui surveillent avec intérêt la flamme originelle, celle qui alimente toute la Fête des Lumières. Nichée au cœur d’une épaisse forêt, la fabrique est envahie par des animaux étranges et menaçants, qui dérobent la flamme. N’écoutant que leur courage, les lutins partent à sa recherche, la reprennent et lui rendent sa place initiale. Les édifices célèbres de Lyon s’illuminent enfin, pour cette 10e édition !

– Représentations gratuites en continu l’Hôtel Du Département, 29-31 cours de la Liberté- Lyon 3e- Samedi 5, dimanche 6, lundi 7 et mardi 8 décembre de 18 h 30 à 0 h.

– Tradition respectée le soir du 8 décembre : les fenêtres latérales et le grand escalier de l’Hôtel du Département accueillent 750 lumignons qui viendront encore jouer avec les éclats du spectacle.

– Des trajets gratuits avec les cyclopolitains le samedi 5 et mardi 8 décembre de 18 h 30 à 22 h 30, de la Place de la République (devant Habitat) jusqu’au Cours de la Liberté.

