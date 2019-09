Fête de la mobilité : des pratiques culturelles et de loisirs intergénérationnelles au Bois de Vincennes (Paris)

Escapade, une association d’animation d’activités de loisirs et de découverte en milieu naturel, après ses activités en direction des personnes handicapées, lance un nouveau projet ouvert aux personnes âgées, familles et jeunes. Le projet vise à organiser et à animer sur le site de L’échappée belle (Bois de Vincennes – Paris) une offre permanente de loisirs et d’activités culturelles de plein air et de proximité.

Selon l’enquête conduite par le collectif « Combattre la solitude des personnes âgées », 74 % des plus de 60 ans souffrent d’un sentiment de solitude lié à l’isolement relationnel / géographique ou à leur mobilité restreinte. La famille et les aidants, malgré leur disponibilité, ne peuvent pas toujours couvrir toutes les attentes et besoins.

Dans la phase préparatoire de ce projet, quatre étudiantes de la licence professionnelle MOES (Management des Organisations de l’Economie Sociale) de l’Université de Marne la Vallée ont conduit une enquête locale dans les établissements spécialisés et auprès des personnes âgées vivant seules. L’étude était circonscrite aux communes limitrophes du Bois de Vincennes. Les résultats confirment des attentes pour des activités en extérieur. Celles-ci sont souvent limitées, voire inexistantes dans les établissements en raison d’un certain nombre de freins : manque de mobilité, de santé, manque d’encadrement.

Les loisirs de plein air sont des activités souvent difficiles à entreprendre par les personnes à mobilité réduite et/ou âgées. Or, l’accès aux espaces de nature et au plein air sont des éléments de qualité de vie sous-estimés tant ils paraissent simples à exercer. Les milieux naturels sont des espaces de loisirs, de détente et de convivialité. Les milieux naturels publics, ouverts à tous, permettent des activités en plein air qui apportent des bénéfices aux individus qui les fréquentent. Le Plan Local d’Urbanisme en fait le premier argument de préservation des Bois parisiens. Ces bénéfices sont cités dans la Charte régionale de la biodiversité et des milieux naturels.

Le plein air en milieu de nature dispense aux personnes qui y circulent, stationnent ou pratiquent des activités, sans réserve d’âge ou de culture, des avantages physiques, psychologiques et intellectuels.

La découverte des milieux naturels est propice à l’acquisition de connaissances sur le patrimoine naturel, l’histoire, la géographie ou la gestion des lieux. La flore et la faune sont chacune ou ensemble un gisement de questionnements sur leur interaction. Ils sont matière à partage de savoirs.

Les milieux naturels sont un lieu particulier de transmission et d’échange de connaissances de tous ordres entre les générations. La fréquentation des milieux naturels est une manière de faire comprendre les problématiques environnementales et de développement durable.

C’est dans ce contexte que la Fédération ESCAPADE Liberté Mobilité, grâce à des concepts de mobilité ayant fait leurs preuves depuis plusieurs années auprès des publics à mobilité réduite, propose de mettre à disposition ces moyens, afin d’éliminer toute forme d’exclusion liée à un handicap ou une perte d’autonomie qui priverait la personne de son plein exercice des droits à bénéficier des espaces naturels.

Nombre d’associations, dans les communes voisines du Bois de Vincennes, proposent des activités aux mêmes publics. Ces activités, pratiquées en intérieur, peuvent se dérouler en plein air. Ce cadre bénéfique et gratuit est le lieu d’activités que nous proposons d’exploiter : le Bois de Vincennes, à partir de la plate-forme créée par l’association, avec l’aide de la Ville de Paris, et dénommée L’échappée belle.

Ce projet a été retenu parmi dix autres projets par l’association Accordages dans le cadre de sa Biennale 2008 de l’intergénération dédiée au thème de la prévention de l’isolement des personnes âgées et bénéficié d’un accompagnement méthodologique.

Les objectifs du projet Escapade

Le projet vise à organiser et animer sur le site de L’échappée belle une offre permanente de loisirs et d’activités culturelles de plein air pour les personnes en difficultés de mobilité (personnes handicapées et/ou seniors), pour leur en faciliter l’usage. Le projet vise également de favoriser la mixité des âges et des publics : personnes handicapées, personnes âgées, entourage familial, jeunes et bénévoles.

Le projet vise plusieurs objectifs, selon que l’on considère les personnes ou les structures concernées :

Pour les personnes âgées et handicapées, la projet vise plusieurs objectifs complémentaires qui tous sont orientés vers le maintien de l’autonomie et le lien social :

Mobilité

Il s’agit de faciliter ou permettre la mobilité dans les espaces naturels aux personnes qui en sont exclues du fait de leur handicap ou leur difficulté à la marche.

L’exercice ou la restauration des capacités de mobilité est un élément important du dispositif. Ce sont les conditions préalables à l’efficacité du projet.

Ecologie de la vie individuelle

Améliorer les conditions de vie des personnes âgées et/ou handicapées en proposant des occasions de sorties hors du domicile ou du lieu de résidence : découverte et enrichissement des connaissances, pratique des activités diverses, occasions de rencontre et d’échange…

Activités physiques, cognitives et culturelles

Organiser un choix d’activités en plein air pour améliorer l’hygiène de vie, la santé, stimuler les sens et l’esprit. Ces activités permettent également aux participants l’expression de leurs goûts, les incitent à participer et s’impliquer dans les activités.

Communication et lien social

Les effets induits d’activités pratiquées en plein air et en commun sont multiples : prévenir l’isolement, faciliter la participation de l’entourage familial, susciter de l’interactivité des publics de tous âges, favoriser la solidarité active entre les générations…

La démarche

Ce projet vise à permettre l’existence d’une offre multi-activités de loisirs en plein air pour les personnes âgées et / ou handicapées dans le Bois de Vincennes. Cette offre s’appuie essentiellement sur un partenariat ponctuel ou permanent avec différentes structures intervenant auprès des publics handicapés ou âgés, voire d’autres publics, les scolaires, jeunes, etc.

Les associations ou structures concernées par ce projet et impliquées dans les activités s’organisent au sein d’une coordination de territoire. Celle-ci assumera plusieurs tâches :

– la définition d’une offre d’activités adaptées aux besoins, aux attentes et aux capacités des publics concernés ;

l- a coordination entre les partenaires afin de favoriser la diversité et la complémentarité des activités programmées, et les rencontres et les échanges entre les différents publics ;

– la diffusion de l’information sur les offres auprès de leurs publics et réseaux, le recrutement de bénévoles accompagnateurs ;

– l’accueil des publics et l’animation des activités

– Le lancement du projet est prévu le mercredi 29 avril 2009 dans le cadre de la Journée européenne de la solidarité intergénérationnelle.

Entrée libre de 10 à 18 h au Carrefour de la patte d’oie – Bois de Vincennes

Louis-Albert Serrut Responsable des activités

ESCAPADE Liberté Mobilité Tel : 01 42 88 84 06

courriel : info@escapade.asso.fr

www.escapade.asso.fr

Programme d’activités :

1 Heure avec Toi

Animations musicales interactives auprès de personnes âgées, en club 3ème âge, hôpitaux et maisons de retraite. Cours de chant et technique scénique.

Mains agiles

Atelier d’activités manuelles, fabrication d’objets avec des matières simples ou de récupération recyclées, en plastique, peluches, papier…

Le Plazz’arts

Propose des activités à caractère culturel et majoritairement destinées à des personnes fragilisées psychiques. Principaux ateliers : théâtre, scénographie, photo, croquis, écriture. Partenariats avec les théâtres de l’Est Parisien, l’Odéon et le Louvre.

Sans tambour ni trompette

Créée en 1994 pour promouvoir le respect de la dignité de la personne en situation de handicap. L’association organise des spectacles, fédère des énergies autour du respect de la différence.

Toi & Moi

Deux actions. Culturelle : prix littéraire ouvert uniquement aux personnes handicapées, concours de dessins. Sportive : initiation et balade en tandem.

Cinéma itinérant

Initiative de la commission inter-quartiers du Conseil de quartier de Bercy, organise des projections en plein air de films introuvables ou rares, dans les quartiers.

France Bénévolat – Délégation régionale d’Ile de France

Promouvoir le bénévolat, mettre en relation des bénévoles potentiels et des associations, aider les associations à trouver des bénévoles pour l’animation de leurs équipes.

Passerelles & compétences

Promotion du bénévolat de compétences. Mise en relation de professionnels, pour la plupart en activité, souhaitant offrir ponctuellement leurs compétences avec des associations de solidarité désireuses de s’appuyer sur un savoir-faire extérieur pour optimiser leur fonctionnement.

En savoir plus: www.accordages-intergeneration.com/