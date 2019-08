Festiv’hand : quand le handicap devient une force!

Samedi 26 juin 2010, plus de 300 personnes sont attendues au centre de vacances CCAS de Saint-Antonin-Noble-Val (82).Le centre accueille, pour la cinquième année consécutive, un événement atypique devenu incontournable : le Festiv’hand. Un festival unique qui pose un nouveau regard sur le handicap. Organisé par la CMCAS de Toulouse, en partenariat avec l’ASA 82 (Association Sport Adapté du 82), le Festiv’hand est le lieu de rencontre des différences, quelles qu’elles soient : le handicap, l’âge, l’origine, la culture… C’est l’endroit où tout le monde trouve sa place. Quasiment tous atteints d’un handicap, les organisateurs ne considèrent pas leur situation comme un frein à la vie. En une journée, ils démontrent à tous les visiteurs que l’envie permet de faire de grandes choses.

A partir de 14h00, et pendant onze heures non-stop, de nombreuses animations sont proposées au public. Pour les personnes handicapées, c’est l’occasion de découvrir, au travers d’ateliers variés (musique, chant, danse, arts…), qu’elles peuvent pratiquer de multiples activités. Les personnes « ordinaires » (= valides) peuvent, elles aussi, participer aux ateliers. Aucune différence n’est faite entre les uns et les autres.

Tous, visiteurs comme organisateurs, handicapés ou non, sont traités de la même façon.

Une programmation riche

Pendant tout l’après-midi, animations culturelles et ludiques sont proposées : lecture, musique, danse… A découvrir notamment : le Bao Pao, un instrument de musique surprenant avec des cordes

invisibles ! Le soir, un spectacle clôturera la journée : des artistes locaux et nationaux, pour la plupart handicapés, auront à coeur de terminer le Festiv’hand en beauté !

Aider à l’intégration des personnes handicapées

L’envergure grandissante du Festiv’hand est le fruit de l’investissement du centre de vacances de Saint-Antonin-Noble-Val et de nombreuses structures concernées par le handicap. Depuis plusieurs années, le centre de vacances oeuvre pour l’intégration des personnes handicapées. Il en embauche d’ailleurs régulièrement.

L’action du centre est axée sur le côtoiement de la différence avec des personnes handicapées intermittentes du spectacle ou bénévoles qui animent des ateliers autour de leur propre handicap.

Festiv’Hand

Samedi 26 juin 2010 à partir de 14h00

Centre de vacances de Saint-Antonin-Noble-Val

Route de Marsac

82140 Saint-Antonin-Noble-Val

Ouvert à tous les publics !

A propos de la CMCAS de Toulouse

La CMCAS de Toulouse est chargée de la gestion des activités sociales décentralisées de la CCAS (comité d’entreprise des agents des Industries Electriques et Gazières de France). Elle répond aux besoins de plus de 23 000 bénéficiaires (les agents et leur famille) de l’Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, le Tarn et le Tarn-et- Garonne, dans les domaines du sport, de la culture, des loisirs, de la solidarité et de la santé.