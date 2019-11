Festivals accessibles : H+ Culture les valorise en Auvergne-Rhône-Alpes

Région Auvergne Rhône-Alpes : H+ culture, le label des festivals accessibles

Les festivals sont pléthoriques chaque été et la très grande majorité d’entre eux se déroulent en plein air et souvent sur des terrains agricoles, donc impraticables pour les personnes à mobilité réduite. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances prévoit pourtant que dans le champ culturel, les lieux de diffusion culturels soient soumis en tant qu’établissements recevant du public, à la législation en vigueur. C’est pourquoi, dans un souci d’œuvrer là où encore trop peu d’initiatives sont prises en faveur des personnes en situation de handicap, la Région Auvergne Rhône-Alpes a décidé de proposer aux acteurs culturels une démarche volontaire dite « H+ Culture », permettant d’identifier les festivals accessibles et visant à réunir les conditions d’un accueil handi-bienveillant, handi- accueillant, et handi-inclusif lors des festivals de plein air.

L’objectif clairement défini est de garantir pour les usagers en situation de handicap un accueil de qualité. La démarche H+ Culture est la garantie pour l’usager et ses proches que le festival met en place un socle minimum d’actions pour l’accueil qualitatif des personnes en situation de handicap, et qu’elles bénéficient en amont d’une information claire sur les modalités d’accessibilité de l’événement.

Pour les organisateurs du festival, c’est la garantie de bénéficier d’un accompagnement de la Région qui met à disposition des outils d’accompagnement et de communication. Ces outils se concrétisent par la remise d’un pack visibilité H+ Culture, le référencement du festival H+ Culture dans l’annuaire cartographique du site Internet de la Région, la mise en valeur de ces événements dans les articles dédiés à la démarche H+ Culture, et un relai sur les réseaux sociaux de la Région et le magazine de l’été. Aujourd’hui, plus de vingt événements son labellisés H+ Culture. Avis aux organisateurs et amateurs de culture !

En photo : Festival Musilac d’Aix les Bains, au centre en blanc Sandrine Chaix déléguée régionale aux personnes handicapées.