Festival ski et électro : Pour lutter contre le cancer

Rendez-vous les 7 et 8 avril prochains pour skier au profit de la lutte contre le cancer lors du festival ski et électro « Gliss et Mix ».

Récolter des fonds pour un projet innovant de lutte contre le cancer : Tel est l’objectif de « Gliss et Mix », dont la 2e édition aura lieu les 7 et 8 avril 2018 à Vars La Forêt Blanche (Hautes-Alpes), station si chère au cœur des marseillais.

Événement festif gratuit et ouvert à tous, « Gliss et Mix » est organisé par l’association marseillaise « Espoir au Sommet », parrainée entre autres par le nageur champion olympique Fabien Gilot, l’actrice Géraldine Lapalus et Eric Lambaudie, professeur et parrain scientifique.

De la glisse et de la musique

Au programme, de nombreuses animations autour de la glisse en ski, snowboard ou snowscoot, avec une activité airbag freestyle (coussin d’air pour la réception), et waterslide sur une étendue d’eau artificielle. Un slalom géant (flèche Open) sera également accessible le samedi matin aux 100 premiers inscrits avec classements.

Puis à partir de 17h, deux DJ de renommée internationale, Kavinsky et Breakbot, animeront la station avec une « after-ski party ».

Financer un projet Sport et Thérapie

Les fonds récoltés durant tout le week-end seront reversés en intégralité à l’Institut Paoli-Calmettes (IPC), centre marseillais de prise en charge globale du cancer, pour un projet innovant Sport & Thérapie, porté par le Dr Cécile Braticevic. Le but de celui-ci est de promouvoir et de permettre la pratique du sport durant la maladie grâce à du matériel à disposition (altères, tapis, ballon…) et à des tutoriels explicatifs disponibles dans la salle de remise en forme, en ligne ou sur smartphone avec l’application IPC Connect. De grands sportifs ou personnalités interviendront dans ces vidéos pour montrer les exercices à réaliser. Pour le financer, l’association espère ainsi dépasser la somme de 21 000 euros récoltés l’année dernière lors de la première édition.

Pour en savoir plus sur ce festival ski et électro, rendez-vous sur le site dédié : www.vars.com/hiver/evenements/gliss-mix

Pour en savoir plus sur le projet Sport Thérapie : www.dropbox.com/s/dxpisqqfi6m442c/lettre-Espoir-sommet-sport.pdf?dl=0