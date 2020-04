Appel à candidatures de la 12e édition du Festival Regards Croisés

C’est reparti ! La 12e édition du Festival Regards Croisés se déroulera du 4 au 6 novembre au Palais du Grand Large à Saint-Malo. Un programme d’exception (dévoilé prochainement) attend de nouveau, festivaliers et grand public, … !

Un “coup de projecteur” sur les personnes en situation de handicap

Regards Croisés est un Festival de Courts Métrages sur le thème “Métiers & Handicaps”.

Il contribue à promouvoir les politiques menées en faveur du handicap et aide les entreprises à changer leur regard.

Pour l’heure, travaillez votre scénario et bientôt place aux tournages !

Le concours est ouvert à toutes les personnes en situation de handicap travaillant ou ayant travaillé en milieu protégé ou en milieu ordinaire mais également aux films d’entreprise. Sous forme de reportages, fictions ou témoignages, chacun s’emploie à montrer en 6 minutes maximum qu’être différent est une source de richesse pour l’entreprise.

Chaque candidat pourra ainsi choisir la catégorie selon ce qu’il souhaite évoquer dans son court-métrage :

– Sa propre vie au travail ou celle des salariés.

– La politique de l’entreprise au titre de l’insertion des personnes en situation de handicap.

– Sa façon personnelle de vivre son handicap.

– etc.

Une idée, un témoignage, une histoire à raconter ? Il suffit d’une caméra HD…

Comment s’inscrire ?

La démarche est simple, il suffit de se rendre sur la plateforme en ligne : https://www.festivalregardscroises.com/edition2020/inscrire-votre-film/ et remplir le dossier d’inscription avant le 1e septembre 2020 .

Chaque film sera classé dans l’une des cinq catégories suivantes :

Milieu protégé

Milieu ordinaire

Communication d’entreprise

Autres regards

Autres regards ESAT et Entreprise Adaptée

Les dates clés 2020

– Inscription au plus tard le 1e septembre

– Réception des films au plus tard le 14 septembre

– Festival et Remise des Prix du 4 au 6 novembre

Plus d’informations sur : https://www.festivalregardscroises.com/