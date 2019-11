La 4eme édition du Festival «Regards Croisés», films courts métrages « Métiers et Handicaps » aura lieu du 4 au 5 octobre à Nîmes (Novotel Atria).

Deux jours où les regards se croisent … pour valoriser les aptitudes et les compétences des salariés en situation de handicap. Le projet du Festival est né de la détermination d’hommes et de femmes poursuivant des objectifs communs et partageant des valeurs identiques en vue de créer des passerelles entre les acteurs économiques et les personnes en situation de handicap.

Trois objectifs

1/ Faire évoluer les mentalités et aborder la question du handicap sous un angle accessible à tous.

2/ Donner la parole aux salariés eux-mêmes, montrant qu’ils peuvent être intégrés dans le monde du travail.

3/ Un Festival qui fait écho aux dispositions réglementaires. (Les entreprises de plus de 20 salariés ont l’obligation d’embaucher 6% de personnes handicapées.)

Les enjeux 2012

· Capitaliser, conforter et développer le Festival.

· Impliquer et faire adhérer les entreprises (toutes tailles, tous secteurs d’activité) à l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

· Développer une campagne de communication à la hauteur de l’événement.

· Inciter les entreprises « handi-accueillantes » à participer au concours.

· Permettre au plus grand nombre de salariés en situation de handicap de concourir : ouverture du concours dès février et remise des courts métrages jusqu’à début septembre.

Un concept inédit

Le Festival Regards Croisés a pour ambition, depuis 2009, de promouvoir, auprès des entreprises et du grand public, les aptitudes et les compétences des salariés en situation de handicap. Même si la tendance est à la hausse, le taux des travailleurs handicapés dans les entreprises reste inférieur aux 6 % imposés par la loi. En 2006, ce taux était de 4,4 % dans le privé et de 3,5 % dans la fonction publique… C’est face à ce constat, et à la nécessité de provoquer le regard des recruteurs sur ces salariés «autrement capables», que l’association L’Hippocampe a décidé de créer en 2009 un Festival unique et innovant : «Regards Croisés».

Sa mission : changer le regard sur le handicap. Sous forme de reportages, fictions ou témoignages, chacun s’emploie à montrer qu’être différent est une source de richesse pour l’entreprise. À travers cette manifestation, L’Hippocampe souhaite créer un réflexe positif auprès des entreprises en sensibilisant les DRH et les managers. Le Festival Regards Croisés contribue ainsi à promouvoir les politiques menées en faveur du handicap, mais incite aussi à l’échange d’expertises et au retour d’expérience à partir de films où les compétiteurs du Festival expriment en 6 minutes, de manière drôle, décalée ou sérieuse, leur vie au travail.

Les films en compétition

Catégorie Milieu Protégé :

– Les Médailles du travail ( AAPAI )

– The Green ESAT ( ADAPEI du bas Rhin )

– Les Aventures de «Georges Dujardin» –

mission prieuré ( Complexe «Le prieuré» )

– Le blues des blouses ( ESAT Vierzon )

– À chacun sa philosophie ( ESAT de Beaune )

– Charlot Mécano ( ESAT ANEPH )

– «Trajectoire de vie» ( ESAT «Les Genêts d’Or» )

Catégorie Milieu Ordinaire :

– Vous avez dit handicap? ( QUICK France )

– Invisible – Au-delà des apparences des handicaps invisibles ( Groupe Orange )

– Peut-on s’arrêter à l’apparence et aux clichés? ( Société Générale et CRTH )

– La vie de tempête ( EDF et atelier Watteau )

– Agir pour l’emploi des personnes handicapées ( CELR )

– À bras le corps ( EDF – DIRM 76 )

– Il faut être deux ( EDF )

– Mon voisin ( ERDF en Sud- Ouest )

Catégorie Autres Regards :

– Ça m’énerve ( APF du Gard )

– 24 oeufs chrono ( CHVS de l’Agenais )

– I have a dream ( L’atelier vidéo du Foyer Hubert Pascal )

– Battement de pied ( Turbulences )

– Vos désirs sont des échos ou des égos ( Réel Factory )

– Il était une fois l’histoire de… ( L’atelier POM’s )

– Mon empreinte au sommet du Mont-Blanc ( Gisèle Lafond )

– +15 ( Babel XIII )

– Images découpées ( L’atelier POM’s )

– Des Landes au Pays Basque (CHVS de l’Agenais )

– Pas de deux ( ESAT Les ateliers de l’Espoir )

– École différente de théatre O’Clair de la Lune ( CRTH )

Film hors compétition :

– Le silence est d’or ( Association YA FOUEI )

Programme du festival 2012

JEUDI 4 OCTOBRE 2012

15h

ARRIVÉE DES PARTICIPANTS AU 4ÈME FESTIVAL REGARDS CROISÉS

Accueil

17h

CONFÉRENCE THÉMATIQUE FACE (Salle du Capitole)

· Thème : « De l’exploit sportif au challenge de l’entreprise »

18h30

APÉRITIF D’ACCUEIL (Patio)

19h

CÉRÉMONIE DE LANCEMENT DU FESTIVAL 2012 (Auditorium)

Discours d’ouverture :

– Présidente de L’Hippocampe et Délégué Général de FACE

– Officiels

– Président du jury : présentation des membres

19h35

PROJECTION D’UN FILM COURT MÉTRAGE (Auditorium)

«Mon amoureux» de Daniel METGE

20h

DÉBAT AVEC DANIEL METGE

20h15

SPECTACLE : «Coeur battant», Cie JOS (Patio)

20h30

SOIRÉE DÎNER DE GALA DES PARTENAIRES (Patio)

VENDREDI 5 OCTOBRE 2012

9h30

SÉANCES DE PROJECTION DES FILMS DE COURTS MÉTRAGES EN COMPÉTITION (Auditorium)

· Présentation et Lancement par le Maître de cérémonie et le Président du jury après ouverture

par Mireille Malot

Projection de films

– Milieu Protégé

– Milieu Ordinaire

12h

BUFFET DÉJEUNATOIRE (Patio)

14h

PROJECTION DES FILMS EN CONCOURS CATÉGORIE:

– Autres Regards

16h30

TABLE RONDE « ENTREPRISES » (salle du Capitole)

· Thème : « Le défi des compétences :

Qualification et professionnalisation des

personnes en situation de handicap ».

18h30

REPRISE DE SÉANCE APRÈS DÉLIBÉRATION DU JURY

Animation musicale :

« The Green Bros Trio » trio jazz-band

REMISE DES TROPHÉES

Prix du jury jeune

Prix « milieu protégé » jeune

Prix « milieu ordinaire » jeune

Prix « autre regard » jeune

Prix du jury

Prix « Milieu Protégé »

Prix « Milieu Ordinaire »

Prix « Autres Regards »

Grand prix du jury « Regards Croisés 2012 »

20h

DÎNER DE CLÔTURE DU FESTIVAL 2012 AVEC ANIMATION

Intervention de la Présidente de L’Hippocampe et d’Officiels

Animation spectacle :

« The Green Bros Trio » trio jazz-band