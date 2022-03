Festival Quais du Polar avec un handicap : Toutes les infos d’accessibilité

Ecouter article Ecouter article

Lyon : Découvrez ici toutes les informations liées à l’accessibilité et au handicap pour profiter au mieux des animations du Festival Quais du Polar

La 18e édition du Festival Quais du Polar, événement annuel dédié au genre policier, aura lieu les 1er, 2 et 3 avril 2022 à Lyon. Afin que cette manifestation soit ouverte au plus grand nombre, l’équipe du festival a tout mis en œuvre pour améliorer l’accessibilité des personnes en situation de handicap. Pour y parvenir et coller au près des besoins du public, elle s’est entourée pour cette démarche de différentes associations spécialisées dans l’accès à la culture pour les personnes aveugles ou malvoyantes, sourdes ou malentendantes. Découvrez ici toutes les informations importantes sur l’accessibilité du Festival Quais du Polar avec un handicap.

Des animations pensées pour tous et des lieux adaptés au handicap tout au long du Festival Quais du Polar

Parmi les aménagements instaurés, plusieurs rencontres seront traduites en Langue des Signes Française en direct grâce à l’intervention d’interprètes LSF spécialisés du Centre de ressources en Interprétation en langues des signes (CRILS)

Certaines salles seront équipées de boucles magnétiques pour les personnes appareillées : le Grand Salon de l’Hôtel de Ville (Lyon 1er), l’Amphi Opéra (Lyon 1er), l’Institut Lumière (Lyon 8e), Le Toboggan (Décines-Charpieux) et le Cinéma Le Zola (Villeurbanne).

Le cinémobile situé au départ de la Grande Enquête (Parking de La Maison du Livre, de l’Image et du Son à Villeurbanne) est également équipé d’un système Fidelio (10 boitiers casques et 10 boucles à induction). Ce lieu accueillera des projections de cinéma et de courts métrages.

Pour la première fois, des livres en grands caractères des éditions À vue d’œil et Voir de Près seront disponibles au Palais de la Bourse sur le stand de la librairie Lucioles. Une sélection de polars des invités et des grands succès du genre accessibles aux malvoyants y sera proposée.

La Grande Enquête, rendez-vous incontournable de Quais du Polar, propose un parcours accessible aux personnes à mobilités réduites.

À noter que l’équipe de Quais du Polar s’engage à ce que tous les lieux du festival soient accessibles aux personnes à mobilité réduite et respectent les normes PMR (sauf indications contraires dans le programme de l’événement).

Des bénévoles et un référent accessibilité pour informer et accompagner les personnes qui en ont besoin

Parce que rien ne remplace l’accompagnement humain, l’équipe du Festival Quais du Polar a également missionné un référent handicap-accessibilité et une équipe de bénévoles seront missionnés pour renseigner en amont et accompagner pendant l’événement les personnes qui le souhaitent dès leur arrivée du métro, bus ou autres moyens de transports et ce durant tout leur parcours sur les lieux du festival (conférences, Grande Librairie…)

Une adresse mail a été mise en place pour tous renseignements et toutes demandes : [email protected]

Découvrez ici la liste des 4 conférences traduites en langue des signes (LSF) :

Vendredi 1er avril

16h30 – Chapelle de la Trinité – MASTERCLASS / MICHEL BUSSI, SECRETS D’ÉCRIVAIN

Samedi 2 avril

9h15 – Bateaux lyonnais (Embarquement au 2 quai des Célestins – Lyon 2e) – LES NUITS DE REYKJAVIK / CROISIÈRE LITTÉRAIRE

AVEC ARNALDUR INDRIÐASON

14h30 – Chapelle de la Trinité – GAGNER N’EST PAS JOUER / UNE HEURE AVEC HARLAN COBEN

16h30 – Palais Bondy – Salle Molière – LE MAÎTRE DU JEU / UNE HEURE AVEC JOHN GRISHAM

Pour en savoir plus sur le programme du Festival Quais du Polar et sur les aménagements mis ne place au regard du handicap, rendez-vous ici : https://www.quaisdupolar.com/