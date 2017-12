Festival musical accessible : Trans Musicales de Rennes

Événement : Rencontres Trans Musicales 2017 à Rennes, un festival musical accessible à tous!

La 39e édition des « Rencontres Trans Musicales », célèbre festival musical accessible rennais qui met la danse, la musique et la fête à l’honneur, aura lieu du 6 au 10 décembre prochains à Rennes. Un événement qui rassemblera pas moins de 87 groupes et 2 compagnies de danse avec des artistes venus de 30 pays différents. En complément des nombreux spectacles et concerts, des expositions ainsi que des rencontres et débats en accès libre seront également organisés au fil de ces 5 jours.

Outre ce riche programme, les organisateurs du festival ont tenu à accorder une place particulièrement importante à la question de l’accessibilité.

– Le site web du festival propose une page d’info dédiée à l’accessibilité ; une description du festival en français facile ; une grille de programmation artistique du festival et des infos pratiques (y compris pour les transports) lisibles par les synthèses vocales. Des informations également déclinées sur 3 pages web ayant des contrastes de couleurs différents.

– Des tarifs réduits sont prévus pour les bénéficiaires de l’AAH, ainsi qu’un accès gratuit pour les accompagnateurs sur présentation d’un justificatif.

– Côté transports, des navettes accessibles sont mises en place, et des places de parking accessibles PMR sont à disposition à proximité des salles.

– Des points d’information seront installés au Village (implanté au Liberté) et au Parc Expo (Hall 5). Par ailleurs les bénévoles de l’association Quest’Handi seront présents au Parc Expo afin d’offrir un accueil dédié aux personnes en situation de handicap, et les accompagner lors de leur soirée. Afin que les personnes sourdes et malentendantes puissent contacter l’équipe d’accueil par SMS, un numéro de téléphone portable sera mis à disposition.

– Des aménagements d’accessibilité seront apportés à l’ensemble des lieux de spectacles : accessibilité PMR, boucle magnétique, prêt de boucles à induction, bandes de guidage… Pour connaître les détails de l’accessibilité de chaque lieu, consultez la page dédiée : lestrans.com/accessibilite.

Pour toutes vos questions sur l’accessibilité ou pour préparer votre venue, contactez Yvan Le Bras. Tél. 02 99 31 11 88. Mail : yvan.lebras@transmusicales.com

Pour en savoir plus sur ce festival musical accessible : www.lestrans.com