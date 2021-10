Festival International du Film sur les Handicaps : Et c’est reparti !

Ecouter article Ecouter article





La prochaine édition du FIFH – Festival International du Film sur les Handicaps est en marche. Elle aura lieu à Lyon du 4 au 9 février 2022.

La première phase de préparation du nouveau Festival International du Film sur les Handicaps est terminée : la sélection. Pour la première fois nous avons reçu plus de 1800 films, tous formats confondus : longs et courts métrages documentaires et de fiction, films d’animation, films expérimentaux, une abondance de propositions et de styles. Ce qui nous prouve bien que notre Festival a toute sa place dans le paysage du cinéma moderne. Cette thématique ne rebute plus, suscite même un engouement. Comment s’en étonner ? Qui n’est pas, à un moment ou un autre de sa vie, confronté à une question de handicap, que ce soit dans sa famille ou à travers des rencontres ?

Découvrir de nombreux réalisateurs sous le signe d’une évolution sociale

Ce qui nous a valu de riches discussions pour arriver à conjuguer goûts personnels et qualités techniques, émotion et rire… poésie, même. Nous savons que dans les histoires où un handicap est concerné il y a forcément du drame, au premier plan ou sous-jacent, mais quand les auteurs et acteurs peuvent décaler le regard, montrer la joie et la beauté, tout ce qui fait qu’une situation dramatique est avant tout une situation humaine, avec toutes ses facettes, c’est là que les choses changent, c’est là qu’on a vraiment affaire à « du cinéma ».

J’ai dit « auteurs et acteurs », mais nous avons aussi le plaisir de découvrir cette année plus de réalisatrices que les fois précédentes. Là encore, le signe d’une évolution sociale.

Par ailleurs, et plus que jamais, le terme « international » n’est pas un vain mot : l’un des critères de sélection est aussi une répartition géographique (et donc culturelle) variée et équilibrée. Ainsi nous aurons en compétition des films en provenance d’Indonésie, Espagne, Royaume Uni, Canada, Québec, Iran, Inde, Tchécoslovaquie, Estonie, Turquie, Pologne, Italie, France, Australie, Mexique, Brésil, Chine, Corée du Sud, Russie, Lituanie, USA, Suisse, Japon…

Ainsi nous entrerons dans une deuxième phase : la composition des jurys, leurs discussions, les palmarès… pour aboutir finalement aux journées de projection et à la soirée de clôture qui aura lieu de nouveau à l’Institut Lumière grâce à notre partenaire la Fondation Orange. Nous la voulons encore une fois comme une grande « FIFH » : Fête Internationale du Film sur les Handicaps !

Caza et l’équipe du FIFH

Quelques extraits du courrier que nous a adressé Madame Sophie Cluzel

« En tant que Secrétaire d’État après du Premier ministre en charge des personnes handicapées, je renouvelle mon soutien au Festival International du Film sur les Handicaps (FIFH) en accordant mon parrainage à ce bel évènement. […] J’encourage les entreprises du service public et du secteur privé à soutenir cette initiative unique en France. En leur apportant votre soutien, vous participerez ainsi à la pérennisation d’un évènement humain, social et culturel qui revêt une importance toute particulière dans notre société actuelle. […]

Festival itinérant, le FIFH part à la rencontre des jeunes générations, des écoles élémentaires aux universités, mais aussi vers un plus large public dans les grandes villes ou les villages en France et à l’étranger. Il œuvre à la sensibilisation des nouvelles générations au handicap et à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société. C’est sur ces jeunes générations qu’il faudra compter pour faire évoluer les mentalités. À l’étranger, il permet en outre d’exporter des réalisations françaises et contribue à faire connaître la vision du handicap dans le cinéma français.

Le FIFH implique ainsi à la fois les scolaires, les associations liées aux handicaps et les cinéphiles. Tous sont les ambassadeurs de cette cause et du festival pour qu’un plus large public encore vienne découvrir ces très belles réalisations. Il faut se rendre compte en dehors des grands succès publics de la richesse et du grand nombre de films existant autour de ce sujet qui nous concerne tous, directement ou indirectement.

Ce soutien culturel aux politiques d’inclusion, déjà menées par différents ministères et entreprises du service public, mérite donc toute votre attention. […] »

Plus d’infos sur : https://www.festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/

En photo : En avant-première et en exclusivité, l’affiche du FIFH 2022 en cours de réalisation.