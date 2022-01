Festival International du Film sur les Handicaps à Lyon du 4 au 9 février

Ecouter article Ecouter article

« Filmer notre humanité comme il est fait, ici permet de réenchanter le vivre-ensemble »

écrit Philippe Lefait, journaliste et écrivain, parrain du festival.

C’est le fil conducteur de l’édition 2022 du Festival International du Film sur les Handicaps

Cette cinquième édition se déroulera à Lyon, du 4 au 9 février 2022 :

Dans les lieux suivants : le cinéma Lumière Terreaux, à l’Institut Lumière, au cinéma Comoedia, au siège d’Orange Lumière, à l’Université Lumière Lyon 2.

L’OBJECTIF ? Changer nos regards sur la diversité humaine… par un voyage à travers des histoires étonnantes, fantastiques, drôles, surprenantes et venues d’ailleurs. Ainsi, les festivaliers voyageront en Indonésie, en Espagne, au Royaume-Uni, au Canada, au Québec, en Iran, en Turquie, en Pologne, en Italie, en Australie, en Inde, au Brésil, en France, en Mexique, en Corée du Sud, au Japon, en Russie, en Lituanie, aux États-Unis, en Suisse…

Près de 70 films longs et courts-métrages, fictions et documentaires entrent en compétition sous l’œil expert de jurys exceptionnels. Poésie, humour, spiritualité, tendresse, émotion, blessures invisibles ou visibles sont au menu de cette fête du cinéma sont les points forts de l’édition du Festival International du Film sur les Handicaps 2022 de Lyon.

Pour la sélection longs et courts-métrages fictions, le jury sera présidé par Marie-Castille Mention-Schaar (scénariste, réalisatrice et productrice). Elle est également cofondatrice du Collectif 50/50 pour la parité, l’égalité et la diver- sité dans le cinéma et l’audiovisuel. La présidente sera entourée de : Pascale Arbillot (comédienne et scénariste), Harry Cleven (acteur, scénariste et réalisateur), Mélanie Fazi (écrivaine et nouvelliste), Joël Houssin (écrivain et scénariste), Alexandre Philip (acteur, scénariste et réalisateur).

Pour la sélection longs et courts-métrages documentaires, le jury sera présidé par le cofondateur de Handicap International, Jean-Baptiste Richardier. Le président sera entouré de : Édith Azam (écrivaine et poète), Jean-Marc Maillet-Contoz (fondateur et directeur du magazine Handirect), Stéphanie Pillonca-Kervern (actrice, scénariste et réalisatrice), Luc Rodriguez (comédien), Natacha Wolinski (journaliste et écrivaine).

Cette année, une carte blanche sera donnée à L’atelier Distribution et à AAD Makaton.

Dans ce cadre, le public pourra redécouvrir le long-métrage documentaire Billie, réalisé par James Erskine, qui retrace l’histoire de Billie Holiday, l’une des plus grandes voix de tous les temps… Et J’irai décrocher la lune de Laurent Boileau. ◼

Le 9 février, dix prix seront décernés à l’Institut Lumière, dont le prix “Pascal Duquenne”, en présence des jurys.

Téléchargez le dossier de presse avec le programme : Dossier de presse FIFH-2022

