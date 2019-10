Festival International du Film sur les Handicaps : Les films en compétition

Découvrez les films sélectionnés pour l’édition 2020 du Festival International Du Film Sur Les Handicaps !

Par Isabelle Chouffet. La quatrième édition du Festival International du Film sur les Handicaps est incroyablement éclectique, riche en émotions, en histoires singulières. Sirène, ange, démon ou martien… on finit par s’identifier à tous ces personnages dont on oublie le handicap pour vivre avec eux un grand moment de cinéma. 70 films été sélectionnés par Katia Martin-Maresco, la fondatrice et directrice du FIFH, et Philippe Caza, le directeur artistique du festival. Des courts et des longs-métrages de fiction, documentaires, animation, venus d’une trentaine de pays, seront en compétition. Le FIFH se déroulera à Lyon, du 7 au 12 février 2020, à l’université Lumière Lyon 2, en partenariat avec l’Académie de Lyon, à l’Hôtel Mercure Lyon Centre Château Perrache et à l’Institut Lumière.

SÉLECTION : LONGS-MÉTRAGES FICTIONS



CLUB DER ROTEN BANDER-WIE ELLES BEGANN de Felix Binder avec Katinka Auberger, Timur Bartels, Luise Befort

CHUSKIT : de Priya Ramasubban : avec Jigmet Dewa Lhamo, Morup Namgyal, Sonam Angcho

AMOR de Raphael Rebibo : avec Liron Levo, Naama Amit, Nataly Attiya

CHAINED FOR LIFE : de Aaron Schimberg Avec Jess Weixler, Adam Pearson, Stephen Plunkett

SOBRE RODAS, : de Mauro D’Addio avec Lara Boldorini, Cauã Martins, Georgina Castro

UN PROJET FOU de Jean-Marc Bourillon avec avec Frédéric Bodot, Martine Couderc, Arnaud Garel, Rosario Hamouche Araiz

SÉLECTION : LONGS-MÉTRAGES DOCUMENTAIRES



DO YOU FEEL WHAT I SEE : de Ngoc Bich Vuong (en photo principale)

LA DISGRÂCE de Cros Didier

CINDERELLA SYNDROME Alexandra Dalsbaek

LES YEUX BANDES : de Gérard Mailleau

LE POIDS DE LA JOIE : de Conjard Maxime

JE FAIS UN RÊVE de Anne-Valérie Jara

SÉLECTION : 3e ANGE

TROIS PAGES de Roger Gariépy

OH! BOY : de Lunde Thomas

PIETA de Bilobrodska Irenka

UNITE CLINIQUE : Jean Paul Combelles

TALKIN CURE de Krüger Maren

TEA AS TEA Tea de Modarres Mariam

ARMEN : de Lunde Thomas

L’INVITÉE : de Grojo

SÉLECTION ANIMATION

BIRDBOY de Sanjna Bharadwaj

LE MONDE D’AILLEURS : de Casares Gregory

TAKU & MAMA de Clarisse Chua

IKTAMULI : de Plate Anne-Christine

KRING de Ismail Hilmi

THE VOICE OVER de Cortes Espejo Claudia,D’Addazio Lora ,Remy Mathilde

LOTUS D’OR de Hortence Pier

SÉLECTION COURTS-METRAGES FICTIONS

LES EGARÉS de Silveiro Elisabeth, Grand Bossi Maëlle, Castillejo Carmen Maria

Hold up de Crozier Philippe

LE PLAFOND DE VERRE de Fénétrier Mathilde, Revouy François

MATCH de HAZARD Vincent

BRING MY OWN CHAIR de Deiana Aurora

BITTERSWEET de Soremekun Kai

INDIMENTICABILE de Santoni Gianluca

DU BAUME AU COEUR de Durand Nicolas

PAS DE DEUX de Cheung Emilie

SÉLECTION COURTS-MÉTRAGES : JEUNESSE

TIME MACHINERY : de Mei Fa Tan

THE SWIMSUIT SEASON de Valvo Antonino

THE PIANO TEACHER de Daniels Ryan

ANGES de Neil Moriceau

PLUME de Lecluse Marjolaine

FERMEE de Coudeyre Vincent, Kneib Marie

MIROR de WU Meng-Ru

FORGET ME NOT de Sozanski Bartek

SÉLECTION JE VEUX TRAVAILLER!

PARCOURS GAGNANT GAGNANT de Ravot Jean-Michel

COACH de Jérôme Rousseau

LA TÊTE DE L’EMPLOI de Uginet Gérard

CECILE de Le Graciet Anne

I AM ZAI de Naderi Hooman

LE ROI, LA REINE ET LES ROBOTS MARTEAUX : ADAPEI 35 ESAT du Halage

COACH de Simon Saad

SÉLECTION COURTS-MÉTRAGES DOCUMENTAIRES

WOMAN OF STEE de Violette Christopher

LA PARI D’ANNETTE de Gurdal Aurélie

TOI MON ANDO de Laignel Laetitia

NINO de Herman Eitan

MY NAME IS PETYA de Binevskaya Daria

JE SUIS UN NEZ ROUGE de Benjamin Moro & Florence Demay

DEUX MAINS de Vincent ENGLER

CLAUDIO ET LA PEINTURE de François Bès de Berc

SÉLECTION : FAIS MOI DU CINÉMA

NO FILTER : de Rebecca Nakache

T’AVAIS PAS PEUR AVANT : de Tommaso Usberti

6 EME SENS de Léna Raspaud

MISSION PIERRE DE LUNE de Joshua Mcdonald & Jules Guiboust de Joshua Mcdonald & Jules Guiboust

RAPPEL de de Gregoire Levoyet , Adrien Vinci & Aymeric Violland

DANS MON MONDE de de Sebastien Chauvel & Mathias Chaya

POPASTICHO de Thomas D »amico & Gabriel Sanchez

DIALOGUE DE SOURDS de Clément Maurin & Thomas Leblanc

PERSÉVÉRANCE de Paul Jeanjean & Devy Madinecouty

PREMIER REGARD de Fabien Jaillette & Lucas Bertrand

SERENA de Justine Talois & Myriam Ghaly

Pour en savoir plus sur le Festival International du Film sur les Handicaps : https://www.festival-international-du-film-sur-le-handicap.fr/

En photo principale : Vuong Ngoc Bich, réalisatrice du film “DO YOU FEEL WHAT I SEE”, en compétition dans la sélection “Long métrage documentaire”.