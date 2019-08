Pour la 11ème année, les 2 et 3 juillet à Carentoir dans le Morbihan, l’équipe du festival handistars a concocté une programmation festive, chansonnante et musicale sous les couleurs de la Bretagne !!! sur un site bucolique, à la « Ferme Du Monde », en plein cœur du parc animalier. Handistars 2011 joue la carte de la convivialité et de l’éclectisme !!

LE FESTIVAL « HANDISTARS »

Dates : le samedi 02 et dimanche 03 juillet 2011

Durée : samedi après-midi + soirée musicale et dimanche : journée continue. Les groupes venant de loin sont hébergés et séjournent quelques jours ou une semaine à Carentoir et ses environs.

Lieu : la Ferme du Monde à Carentoir, dans le Morbihan. Il s’agit d’un parc animalier géré par les travailleurs handicapés de L’ESAT. Ce parc est ouvert au public et reçoit environ

40 000 visiteurs par an. La Ferme se prête à de grandes manifestations car elle bénéficie d’une capacité d’accueil importante.

* Handistars : un succès grandissant au fil des années

2001 : “Graines de Stars”

– 120 artistes sur scène et 300 spectateurs à la salle polyvalente de Carentoir un dimanche après-midi.

2002 : Naissance du 1er Festival Handistars à la Ferme du Monde le dimanche 7 juillet

– plus de 200 artistes handicapés sur scène et 2 000 spectateurs (handicapés et valides)

2003 : Année Européenne des Personnes Handicapées

– Plus de 220 handicapés sont passés sur scène lors de ces deux journées (samedi 5 et dimanche 6 juillet).

– Un millier de spectateurs handicapés viennent de toute la France.

– 2 000 visiteurs « tout public » ont pu apprécier le talent des artistes handicapés ainsi que le parc animalier unique en son genre (un rassemblement de 400 animaux domestiques des cinq continents).

2004 : Le festival, un rendez-vous estival incontournable pour le monde du handicap

– Le festival prend une ampleur nationale

– 25 groupes d’artistes handicapés se produisent sur deux scènes. Malgré une pluie incessante, 1500 spectateurs applaudissent leurs performances.

2005 : IMPLICATION DE JEUNES ARTISTES ET SPECTATEURS HANDICAPES

A partir de 2005, Handistars accueille de jeunes musiciens handicapés sur scène et dans les allées du parc animalier la «Ferme du Monde» ; le public a pu apprécier la prestation de l’IEM de Corbeil-Essonnes 91100 (le groupe «Force Majeure» a interprété des chansons sur une bande son originale sur CD) ; l’IME Ange Guépin de Pontivy 56300 a déambulé, dans les allées avec 2 géants (le Pontivien et sa femme) manipulés par 7 jeunes en combinaisons blanches de «moutons blancs», au rythme des percussions du groupe «Monday Cats» du foyer la Vaunoise à l’Hermitage 35590 ; les enfants du Centre d’Education Motrice (CEM) de Dirinon 29460 étaient présents en tant que spectateur. L’Institut de Réadaptation IR les «Fioretti» 37000 Richelieu, était présent sur scène…

Lors de l’édition 2005 nous avons pu constater la présence, en nombre, de famille et de proches d’adultes handicapés.

2006 ; les arts du cirque sont présents, dans le chapiteau de la « Ferme du Monde », avec les artistes de La MAS Perce-Neige de Bois-Colombes :

C’était la 6ème édition du festival Handistars ; elle a été, une nouvelle fois, couronnée de succès.

En 2006 la présence d’artistes handicapés venant pour la 1ère fois ont, par leur handicap, par leur âge et leur talents artistiques, marqué ces deux journées festivalières ; il s’agit entre autre de :

– L’IME de Plabennec dans le Finistère : les enfants ont présenté une pièce de théâtre «les Océanofolies» qu’ils ont déjà joués dans plusieurs écoles en fin d’année 2005.

– L’association «Handi-Notes» de Pornichet 44000 : des enfants handicapés de 3 à 18 ans (petites percussions, chant et synthétiseur…).

– «Youplaboum Cirk’» nous a fait découvrir les arts du cirque avec la Maison d’Accueil Spécialisée Perce-Neige de Bois-Colombes 92270…

En 2007 : Le célèbre et talentueux photographe Yann ARTHUS-BERTRAND était l’invité d’honneur.

En 2008 ; Le Vendredi soir 4 juillet, en avant première du festival, concert avec le groupe les « Trompettes du Mozambique TDM ».

En 2009 et 2010 :

– Des adultes handicapés de l’Entreprise de Travail Adapté de Carentoir participent sur scène.

– Des expositions périphériques (sous chapiteau), agrémentent le festival : sculptures, peintures, dessins, mosaïques et créations artistiques en tout genre…

Les « nouveautés » pour l’édition 2011

– Ouverture pour la 3ème année consécutive aux expos artistiques, « hors scène », sous un chapiteau

– 2011; handistars un festival de talents sous les couleurs de la Bretagne (la Bretagne sera à l’honneur pour l’édition 2011).

– Pour se divertir en dehors des prestations scéniques, de la visite du parc animalier et des expos artistiques, des jeux Bretons seront proposés gratuitement

– Peinture en live ! Une fresque collective géante, sera réalisée sur toute la durée du festival

– Le dimanche matin 3 juillet, « le café des artistes » sera offert à toutes les personnes présentes

– Une plus grande diversité des « genres » par une programmation et un passage sur scène d’artistes handicapés mais aussi de quelques groupes d’artistes valides du 3ème âge.

– Le samedi soir une formule dîner sur le thème de la Bretagne « un menu BZH »

* Le concept du festival Handistars

– Réunir des artistes handicapés venant de foyer/ESAT, de foyers de vie, d’Institut d’Education Motrice IEM, d’Institut Médico-Educatif IME, d’Institut de Réadaptation IR, d’associations de loisirs adaptés, de maisons d’accueil spécialisées de toute la France et de l’Etranger pour se produire individuellement ou en groupes sur scène, en plein air et sous chapiteau pour exposer leurs œuvres artistiques.

– Permettre d’exprimer les talents dans des disciplines aussi variées que le chant, la danse, la musique, l’humour, la poésie, le mime, les arts du cirque, le théâtre…devant un large public valide et handicapé.

La convivialité, l’amusement et la détente sont les fils conducteurs de ces journées.