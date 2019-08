Festival Handica-Apicil : le cru 2013 dévoilé

En partenariat avec Handirect, le Festival Handica-Apicil a fêté ses 10 ans fin mai à l’UGC Ciné Cité Internationale de Lyon.Pour cette 6e édition qui a célébré les 10 ans de l’événement, des Rencontres citoyennes autour de l’image étaient proposées au grand public, en favorisant plus particulièrement la sensibilisa-tion des enfants et des jeunes. Trois jours de programmations thématiques adaptées aux âges et aux centres d’intérêt des specta-teurs, et composées des meilleurs courts métrages parmi les plus de 900 reçus depuis dix ans, ont ainsi été proposés aux primaires, collèges et lycées.Le grand public a également été invité à participer à trois soirées festives : soirée de vote du Prix du Public – soirée de Remise des Prix – soirée projection-débat, animée par le cinéaste Jean-Pierre Améris. Ce sont ainsi près de 2 000 festivaliers qui ont décou-vert ces films.Cette sixième édition marque également le lancement d’un site internet sur le cinéma et le handicap : www.cinema-et-handicap.fr. Ce site a pour vocation de présenter l’actualité du cinéma en relation avec les questions de handicap, de promouvoir les autres festivals sur le sujet, de mettre en avant la question de l’accessibilité au cinéma et de favoriser les initiatives en ce sens.

Les films en compétition

Cette édition 2013 a enregistré une nette et encourageante augmentation du nombre des inscriptions : au total, ce sont en effet 202 oeuvres qui ont ainsi été présentées à la Direction artistique (contre 150 en 2011). La progression est non seulement significative en quantité, mais elle l’est également en qualité – que les films aient été signés par des réalisateurs professionnels ou non. Si, par le passé, le genre Témoignage-Documentaire se taillait la part du lion, on constate aujourd’hui un désir de porter le témoignage à travers la fiction : les auteurs ont de plus en plus la capacité de se saisir des subtilités narratives et esthétiques de l’outil cinématographique pour transmettre une histoire dépassant le cadre de l’anecdote personnelle ; ils visent à l’universel. Réceptacle et miroir des questionnements contemporains, la fiction traduit avec autant d’acuité, de pertinence que de poésie, des sujets éminemment sensibles. Ainsi, on a remarqué que la thématique de l’assistance sexuelle des personnes handicapées, très rarement abordée lors des précédentes éditions, bénéficiait cette année d’une focalisation toute particulière. Les courts métrages sont des témoins qui nous apprennent des choses sur l’état du monde et ses mutations ; plus que jamais, ils nous aident à changer de regard, voire à ouvrir les yeux.

Le palmarès

Grand prix – Prix fiction & Prix du public

L’amour bègue

France/Suisse • 2012 • 20’ 05’’Réalisation : Jan Czarlewski. Production : ECAL/Ecole Cantonale d’Art de Lausanne. Tim est un étudiant de 22 ans. Il est intelligent, plutôt beau garçon mais il bégaye beaucoup. Pour lui, séduire une fille est un calvaire.

Prix témoignage-documentaire

Je vois la forêt

France • 2012 • 13’ 59’’Réalisation : Paul Bégin. Production : Tamara Greet.Dans une école spécialisée pour aveugles et malvoyants, les enfants lisent, écrivent, dessinent et apprennent à percevoir l’environnement qui les entoure. Le temps d’une expérience d’apprentissage très particulière, ces enfants nous livrent une sensorialité autre, nous invitant ainsi à redécouvrir et à interroger notre propre représentation du monde, mais aussi à questionner le rôle de l’école dans l’apprentissage de la vie.

Prix essai

Nadja ou 3 regards, 1 voie et 13 minutes

France • 2011 • 12’ 15’’Réalisation : Lucas Manificat. Production : Centre Hospitalier Le Vinatier – Centre de Ressources Autisme Rhône-Alpes & N.O.K. productions. « NADJA ou 3 regards, 1 voie et 13 minutes » est fait d’un intérêt particulier – mais d’instants privilégiés – et peut être à envisager comme allant de l’ombre à la lumière. C’est un voyage en terre méconnue ; un conte de faits qui a trait au syndrome d’Asperger.Le jeune homme qui ouvre cette aventure en est le doyen. Il est seul à apparaître à l’image mais deux regards s’ajouteront au sien. Deux regards plus une voix. Les langues se délient et tous abordent le quotidien. Le quotidien et Asperger.

Prix communication

J’en crois pas mes yeux 3

France • 2012 • 16’ 38’’Réalisation : Henri Poulain – StoryCircus.Production : JCPMY SAS – Jérôme Adam & Guillaume Buffet.

J’en crois pas mes yeux 3 nous plonge dans le quotidien d’une petite équipe (service communi-cation) d’une entreprise comme toutes les autres. Entre Jean-Paul, Paul, Ludo, Lila et la nouvelle venue Nathalie, les relations sont bonnes. Mais gaffes et maladresses ne sont jamais loin, surtout quand une caméra de reportage pousse tout le monde à donner son point de vue sur tout et même sur le reste. Cette nouvelle série confronte discours et grands principes… à la réalité quotidienne des relations entre personnes valides et handicapées en entreprise. Fidèle à son principe fondateur, J’en crois pas mes yeux préfère rire de ces situations sans opposer ni blesser.

Mention spéciale du jury à Ismaïl Fesli Pour son interprétation





Ismaïl

France • 2012 • Fiction • 19’ 45’’Réalisation : Sylvie Ballyot.Production : Elisabeth Perez – CHAZ Productions.

Ismaïl est trisomique, il a 16 ans et se sent seul. Son père lui manque et même l’amour inconditionnel qui le lie à sa mère n’y change rien. Ismaïl veut devenir grand et faire un enfant.