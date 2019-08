Festival européen théâtre et handicap en novembre

En 2011, du 4 au 18 novembre, l’association O.R.P.H.É.E organise pour la neuvième année consécutive le Festival Européen Théâtre et Handicap au Théâtre Montansier à Versailles.

Cette année encore « le spectacle entier du monde » fera sa niche à Versailles, offrant une quinzaine fantastique de théâtre, de musique, de comédie musicale et de danse permettant à des compagnies mixtes ou composées uniquement d’artistes handicapés de montrer leurs œuvres et de les faire connaître à un large public. Cette neuvième édition propose une grande variété de spectacles accessibles au plus grand nombre avec en particulier cette année des représentations permettant l’accueil d’un public bilingue français et langue des signes.

Outre l’aspect artistique, digne et merveilleux, ce festival est aussi l’occasion de confronter les expériences, les traditions et les images véhiculées par rapport au handicap à travers le monde.

L’association O.R.P.H.É.E œuvre en ce sens et tente de « découvrir le point de croisement qui existe entre tout et tous ».

Du Brésil au Congo, en passant par l’Europe, le Festival a déjà rassemblé plus de 40 compagnies qui ont séduit près de 24 000 spectateurs.

La Fondation CréditCoopératif est le mécène principal du festival ORPHÉE. Elle a reçu par ailleurs en 2010 la distinction prestigieuse de Grand Mécène de la Culture. Convaincue que le festival ORPHÉE contribue à la valorisation des œuvres et à la sensibilisation du public au handicap, la Fondation Crédit Coopératif y est associée depuis sa création en 2003.

Théâtres accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Boucles magnétiques et souffleurs d’images sur demande.

Réservations au théâtre Montansier, 13 rue des réservoirs à Versailles au 01 39 20 16 16 ou consultez le site du théâtre www.theatremontansier.com Prix des places : 8€, 12€ et 16€.

Pour le spectacle Eaux Vives & Terre Nues – réservation exclusivement à LA ROYALE FACTORY – Café Concert – 2, rue Jean Houdon à Versailles, par téléphone au 09 51 74 78 83 ou en ligne www.royalefactory.fr Prix unique : 17€

Programme complet : www.orpheefestival.com – e.mail : contact@orpheefestival.com