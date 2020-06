Festival du Handicap à Pau

Le 10 octobre prochain, la place Clemenceau à Pau sera colorée, sportive, joyeuse et festive. C’est en tout cas le voeu de l’équipe organisatrice du premier Festival du handicap qui mobilise quinze associations béarnaises (AGPI, Adapei, Arimoc, Béarn Handisport) et 30 étudiants de l’Institut du travail social (ITS) de Pau. Le but de cette journée : montrer et faire participer la population à toutes les activités de loisirs et de sport qui s’offrent aux personnes handicapées.

Les cinquante musiciens des Chamois pyrénéens viendront animer la journée tandis que des ateliers de peinture, massage et maquillage seront également organisés. Le public est d’ores et déjà invité à participer à toutes ces activités et à partager un moment festif avec des personnes différentes. Entre autres réjouissances, le public pourra assister à un match entre l’Élan Béarnais, parrain de la manifestation, et l’équipe de Béarn Handisports, championne de France en 2008. Deux personnalités mystères viendront pimenter le tout.

Un spot publicitaire est en préparation afin d’assurer au mieux la communication de cette journée et de présenter les parrains et les personnalités mystères. Sachant que l’objectif final de cette opération ne se limite pas à cette journée du 10 octobre. « Nous avons envie d’aller plus loin. La loi 2005 existe, mais il faut faire avancer les choses. Il y a une méconnaissance du handicap », précise Virginie Duhamel, la coordinatrice du projet.

Festival du handicap, place Clemenceau, le 10 octobre de 10 heures à 20 heures. Démonstration d’activités sportives et de loisirs. Gratuit.