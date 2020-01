Festival du film d’aventure: Philippe Croizon triomphe à La Rochelle

Une “standing ovation” de 15 minutes dans le roulement sans fin des applaudissements et vivats: le public du festival du film d’aventure de La Rochelle a offert ce week-end un émouvant triomphe à Philippe Croizon, le nageur quadri-amputé qui a relié cet été les 5 continents à la nage, venu présenter le film de cette expédition, “Nager au-delà des frontières”.

Ce long métrage de 110 minutes, réalisé par Robert Iséni et Charlène Gravel, à peine sorti des salles de montage, a reçu, pour sa toute première projection publique, le Grand prix du public de la 9e édition de ce festival qui monte en puissance depuis 1994 avec plus de 10.000 spectateurs cette année. 13 films étaient en compétition, rendant compte d’expéditions et voyages sur terre, mer et dans les airs.

Parmi les autres prix décernés, c’est le 52 minutes de Louis Meunier “7.000 mètres au-dessus de la guerre”, retraçant l’ascension par 4 jeunes Afghans du plus haut sommet de leur pays, le Mont Noshaq, qui a conquis le jury et reçu le grand prix du festival.

(AFP)