Festival de la solidarité à Pleyben le 6 juin

La cinquième édition du Festival de la solidarité de Pleyben se tiendra le samedi 6 juin, avec un plateau artistique de tout premier plan : Soldat Louis (photo), La Ruda Salska, mais aussi Robin Foster.

Au vu de l’affiche et les tarifs pratiqués (10€, gratuit pour les moins de 12 ans), les organisateurs espèrent une affluence plus grande encore que l’an dernier (3 500entrées payantes). Un objectif ambitieux qui n’est pas destiné qu’à satisfaire l’ego des cent cinquante bénévoles qui oeuvrent chaque année à la réussite de l’événement, mais bien plus à contribuer à la solidarité auprès des personnes, atteintes d’un handicap.

Un maître-mot: solidarité

«Avec 50 000€ de budget, il faut du monde pour s’en sortir, sachant que notre but est d’aider des personnes handicapées et une association, liée à ce handicap, à hauteur globale de 8 000€», explique, dans les colonnes du Télégramme de Brest, Philippe Jaclin, vice-président de l’organisation. Cette année, c’est la surdité qui sera prise en compte et deux enfants, au moins, du canton bénéficieront du festival, ainsi que l’Afda (Association finistérienne des déficients auditifs). Ce maître mot de la solidarité s’illustre aussi dans le fait qu’ici, aucun passe-droit n’est accordé aux bénévoles. «Ils paient leur entrée et leur repas ! Il faut que la solidarité ait un sens pour tous». Et pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté, dans l’enceinte du festival, c’est le solida qui est la monnaie officielle (1 solida =1 €). Que dire de l’affiche? Qu’elle promet beaucoup, notamment avec la présence de Soldat Louis et de la Ruda Salska, qui se produiront respectivement à 22h et minuit.