Festival de court métrage Croiz’y du 5 mars au 6 juillet

« Parce que nous voulons montrer et raconter comment on peut retrouver l’espoir de revivre après un choc, l’espoir de s’approprier sa vie, pour au final dépasser son handicap et vivre avec ». Tel est l’état d’esprit de Philippe Croizon, célèbre nageur de l’extrême amputé des 4 membres, alors qu’il vient de lancer, avec l’Association le Petit Musclé, la première édition du festival Croiz’y, 1er Festival du court métrage alliant l’image à la parole autour du thème du handicap. Au programme de cet évènement : un festival de court métrage mais aussi un cycle de conférences.

« Cet évènement porte un nom de circonstance : « Croiz’y » ! Et un parrain de circonstance : « Philippe Croizon ». Pourquoi un Festival « Croiz’y » ? Parce qu’une telle appellation pour un engagement résolument optimiste tombait sous le sens, mais également parce que cette initiative est soutenue par Philippe Croizon, nageur amputé qui s’est illustré dans toutes les mers du globe. ; commentent les organisateurs. Avec le soutien de l’association le Petit Musclé (lepetitmuscle.fr), il relève le défi de l’inclusion via deux supports : l’image et la parole et c’est une première. Cet événement a été créé pour véhiculer l’idée que, malgré un handicap, il est possible de vivre épanoui. Beaucoup y parviennent et ce sont ces histoires que nous souhaitons raconter afin de toucher ceux qui sont encore dans une phase de souffrance mais aussi pour donner une autre image du handicap au grand public. Afin de cibler tout particulièrement les jeunes, le Festival s’appuie sur de nombreux réseaux jeunesse, tels que MJC, UNSS, CREPS…

– En images : Festival de court métrage

Croiz’y et filme-le ! En dépit du handicap, confronté à un choc qui aurait pu tout anéantir, ils sont nombreux à avoir trouvé la force de rebondir et de « vivre avec ». Mettre en lumière cette résilience pour convaincre ceux qui souffrent qu’un après est possible, c’est l’ambition du festival du court-métrage « Croiz’y et filme-le ! ».

Ce festival s’adresse à toute personne souhaitant présenter un film relatant une histoire vécue ou imaginer une fiction. Les films, d’une durée de deux minutes, pourront être réalisés avec un Smartphone, une caméra embarquée ou tout autre outil vidéo. Les films en compétition (dépôt des réalisations entre mars et juillet 2014 sur www.croizy.fr) seront soumis en ligne au vote du public du 15 juin au 6 juillet. Les 20 meilleures réalisations recevront une dotation en matériel d’une valeur de 1000 euros (caméra numérique, trépied, micro cravate) pour peaufiner leur scénario et réaliser un court-métrage de 8 à 10 minutes. Tout au long de « Croiz’y et filme-le !», les réalisateurs amateurs pourront bénéficier de conseils de professionnels pour mener à bien leur aventure cinématographique.

– En paroles : Conférences

Croiz’y et parles-en ! Le festival Croiz‘y vous donne aussi la parole. Au programme : sept soirées conviviales proposant colloque, apéritif dînatoire, concert… Les conférences sont animées dans un esprit festif par Philippe Croizon. Le calendrier est disponible sur le site dédié, www.croizy.fr. Opter pour la vitalité Croiz’y, c’est s’associer à une démarche positive, pour tous. Puisse ce festival inédit faire la preuve que le handicap c’est parfois « du cinéma » ! On en appelle à toutes les idées… Action! ».

Plus d’informations sur le site dédié : www.croizy.fr

Photo © Sébastien Laval