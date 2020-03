La 1ère édition du « Festival Dans la Boîte ! Emploi & Handicap », a rencontré un vif succès auprès des entreprises. En moins de 3 mois, les organisateurs ont reçu plus de 80 films. Le jury, composé de personnalités et professionnels du secteur, en a sélectionné 12 pour la remise des prix qui se tiendra le mercredi 9 juin (17h30), sur le Village Emploi du salon Autonomic* (9-11 juin – Hall 4 – Porte de Versailles). Preuve, s’il en fallait, que l’intégration des personnes en situation de handicap est une réelle préoccupation des entreprises.



Les films d’entreprises sont une des expériences de sensibilisation les plus efficaces en entreprises et témoignent de l’engagement pour l’emploi des personnes handicapées. Partant de ce constat, le Festival « Dans la Boîte ! Emploi & Handicap » montre qu’il existe de multiples approches, à travers la diversité des films en compétition, permettant d’intégrer le handicap en entreprise.

Le 9 juin prochain, le jury présidé par Marie-Anne Montchamp, Ancienne Ministre, Présidente de l’Agence Entreprises et Handicap, décernera les prix aux films lauréats (Prix de la Communication Interne, Prix de la Communication Externe et Grand Prix HANGAGES).

Découvrez la sélection officielle des 12 films sélectionnés :



Crit Intérim – «Au-delà des apparences» – Réalisé par : Didier Soubrier

Restaurant Le Procope – «Au Procope, le handicap disparaît» – Réalisé par : Josifa Lopez, l’entreprise.com

Adia, Caisse d’Epargne, Generali, GMF, SNCF « Travailler ensemble » – Réalisé par : Partenaire Productions

Conforama – Saga «Changeons de regard sur le handicap» – Réalisé par : Emmanuelle Laurent, Agence ORC

Colas SA – «Communiquer en langue des signes !» – Réalisé par : Sébastien Glass

SNCF – «Défis partagés» – Réalisé par : Benoît de La Rochère, Nonobstant Production

Colas SA – «Déterminations» – Réalisé par : M. Fontana

L’Adapt Rhône – «ESAT Hors murs» – Réalisé par : Didier Dematons

Monoprix – «Mission handicap, Monoprix s’engage…» – Réalisé par : Nonobstant Production

Generali – «Ça tourne au Pith» Saison 1 & 2 – Réalisé par : Moondog

CRDP des Pays de la Loire – «On va bien s’entendre» – Réalisé par : David Tessier

Sanofi Aventis – «Xavier Canat : l’art de la communication» – Réalisé par : Sarah Hayez et Corinne Compan

Retrouvez l’ensemble des films participants sur :

http://video.handicap.fr/index.php/videochaine/list/page/2/id_chaine/19

*Autonomic Paris (9-11 juin 2010 – Paris Expo – Porte de Versailles)

Salon de référence où convergent tous les acteurs du handicap et de la dépendance pour une meilleure autonomie des personnes à domicile et/ou institution. Autonomic c’est plus de 450 exposants sur 20 000m².