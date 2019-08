Festival d’Angers : des films pour les sourds et les aveugles

La 23e édition Premiers Plans, le festival des premiers films européens, aura lieu à Angers du 21 au 30 janvier. Plusieurs films du programme sont spécialement adaptés pour le public handicapé.

Film interprété simultanément en langue des signes française

Une interprète en langue des signes française est présente à côté de l’écran pour interpréter les dialogues.

Yoyo de Pierre Etaix

France / 1965 / Fiction / N&B / 1h32

Conseillé à partir de 8 ans

Dimanche 23 janvier – Après-midi

Dans les années 1920, un milliardaire s’ennuie dans sa luxueuse propriété. Pour rompre son quotidien doré et monotone, il organise une représentation de cirque dans le dans amoureuse perdue, et dans le petit clown fi ensemble…

Films muets avec musique et inter-titres

Keaton en courts

Etats-Unis / années 20 / Fictions / N&B / 1h40

Conseillé à partir de 6 ans

3 courts métrages burlesques que

Buster Keaton réalise et interprète en inventant un personnage introverti mais téméraire, toujours en quête d’amour.

La Ruée vers l’or de Charles Chaplin

Etats-Unis / 1925 / Fiction / N&B / 1h36

Conseillé à partir de 6 ans

À la fin du XIXe siècle, les montagnes enneigées de Klondike voient arriver des hordes de chercheurs d’or. Parmi eux, un aventurier coiffé d’un chapeau et muni d’une canne. Pris dans une tempête de neige, il se réfugie dans une cabane isolée, celle du bandit Black Larsen. Il y rencontrera Big Jim Mc Kay, propriétaire d’une mine convoitée par le bandit, qui assommera Big Jim au cours d’une bagarre. Il en perdra la mémoire…

Séances « Ciné-ma Différence »

Les séances « Ciné-ma Différence » sont ouvertes à tous. Les conditions d’accueil créent un environnement rassurant. Elles sont particulièrement adaptées aux personnes avec autisme, handicaps multiples ou, plus généralement, handicap avec troubles du comportement associés. Une fois les spectateurs installés, un responsable explique succinctement les règles du jeu. Cette annonce évoque des situations très concrètes pouvant survenir pendant la projection et permet, en les dédramatisant et en les rendant collectives, de détendre les accompagnants concernés et d’informer les spectateurs présents. La lumière s’éteint progressivement, le son est abaissé pour ne pas agresser les oreilles sensibles.

Pendant le fi lm, des bénévoles sont présents aux points clés de la salle. Visibles grâce à leurs gilets fl uorescents, munis de lampes de poche, ils peuvent entourer un spectateur un peu angoissé et permettre sa sortie et son retour salle.

Keaton en courts

Etats-Unis / années 20 / Fictions / N&B / 1h40’

Conseillé à partir de 6 ans

Mardi 25 janvier – 14h

Trois courts métrages burlesques que Buster Keaton réalise et interprète en inventant un personnage introverti mais téméraire, toujours en quête d’amour.

Plus d’information sur : www.premiersplans.org