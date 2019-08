Du 1 au 10 octobre 2009 le Théâtre Montansier à Versailles accueille pour la 7e année consécutive un festival pas comme les autres. Cette initiative de l’association ORPHEE avec le soutien de la Fondation Crédit Coopératif, vous invite à voyager de la Russie au Brésil, en passant par l’Europe et le Sénégal à travers les création de plus de 30 troupes de théâtre, de musique, de danse, de mime… qui ont déjà séduit près de 18 000 spectateurs. Leur point commun : être porteurs de handicap, mais surtout des artistes à part entière.

Créé par l’ADAPEI et la Sauvegarde des Yvelines ce Festival Arts et Handicap, fait sauter les verrous, et démontre que le regard sur le handicap peut être autre que condescendant ou curieux, qu’un corps abimé peut être sublimé par l’art, que le talent n’a pas de contours ni de limites.

Ce rendez-vous désormais international, contribue à donner plus de visibilité à la création et à la production d’artistes professionnels en situation de handicap. Un formidable coup de projecteur sur des artistes dont la différence génère une compensation artistique d’une grande force et originalité démontrant ainsi que le handicap n’en est pas un en matière de création artistique.

ORPHEE met en scène chaque année depuis 7 ans les plus prestigieuses troupes d’artistes handicapés. Ils viennent du monde entier pour nous embarquer dans l’univers du mime, du théâtre, de la danse, de la musique…un voyage onirique au pays de l’art dans tous ses états.

Cette année, 5 compagnies venues de France, Grande Bretagne, Espagne et, c’est une première, du Danemark présenteront leur travail artistique :

– Théâtre : Welcome Mister Chaplin (création 2009), Cie Eurydice, France ; OEdipe, d’après Sophocle (création 2009 au théâtre de la Tempête à Vincennes), Cie du Troisième OEil, France ;

– Danse : Portfolio Collection (création 2008 à Londres), StopGAP Dance Company, Grande-Bretagne ; Los yo soñados (création 2009 à Cadix), Cie Flick Flock Danza, Espagne.

– Musique : Jacob Jensen Band, Danemark

Programmation détaillée à consulter sur le site http://www.orpheefestival.com/