Festival Accroche-cœurs à Angers

Du 6 au 8 septembre, Angers accueille la 15e édition des Accroche-cœurs, festival d’art de rue.

Après le Sud, l’Est et le Nord, le thème portera cette année sur l’Ouest et les Amériques. Plus de 200 rendez-vous festifs et gratuits sont au programme, avec plus de 200 000 participants attendus. Premier festival de France en matière de variétés de spectacles, cet événement invite tous les Angevins à soumettre leurs propositions artistiques (photo, vidéo) et participer aux spectacles et aux flashmobs. Le festival Accroche-coeurs se veut han-di-accueillant : des places réservées et un personnel mobilisé sur la plupart des spectacles seront mis à leur disposition. Une signalétique spécifique indiquera également sur les supports de communication du festival les possibilités d’accessibilité.

Programme complet sur www.angers.fr/accrochecoeurs/

Photo DR