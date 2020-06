Festival A NOUS DE VOIR : des Sciences, du Cinéma et … de l’Accessibilité

L’AMAAC (Association de Médiation et d’Accessibilité aux Arts et à la Culture) et son programme Access’Festival, toujours soucieuse de faire découvrir ou redécouvrir les évènements culturels de la région, sera présente au festival A NOUS DE VOIR qui se tiendra du 16 au 25 novembre à Oullins.

Le festival A NOUS DE VOIR, c’est plus de 40 séances, 26 éditions, 9 jours de rencontres et débats, 2 salles de projections, 1 nuit de la Science Fiction, 6 projections hors les murs, une dizaine de partenaires, des activités pédagogiques pour le jeune public, et bien sûr de la Science et du Cinéma.

“En s’attachant à décrypter par le cinéma des questions de sciences et de société, le Festival À NOUS DE VOIR se frotte depuis 26 ans à l’image. Celle-ci, capable de séduire et de fasciner, nécessite toutefois une mise en distance et un regard critique. Face à cette surconsommation d’images, l’engagement cinématographique qui est le nôtre propose de reconsidérer les savoirs – partagés, croisés (cinéastes-citoyens-scientifiques) – pour permettre à chacun d’appréhender autrement le monde dans lequel nous vivons.[…]

Ère de la saturation et saturation de l’air : À NOUS DE VOIR ouvre la porte en 2012 à des sujets qui montrent à quel point l’invisible, le non-dit, ce qui est « tu », caché nous entourent. Mauvaises ondes, radioactivité ou pesticides sont au programme pour nous rappeler qu’une confiance aveugle ne doit pas nous priver de bon sens. Mais l’invisible ne se cantonne pas seulement là et nous vous proposons de l’explorer sous d’autres déclinaisons : bonheur, Boson, mémoire, espace…

Pour cette 26e édition, l’AMAAC a souhaité s’investir aux côtés du festival A NOUS DE VOIR pour favoriser l’accessibilité de l’évènement. En intervenant sur certaines séances du festival, l’association souhaite faciliter l’accueil et l’accès au plus grand nombre.

Ses actions s’illustrent par : un accueil spécifique en Langue des Signes Française, un accueil et un accompagnement de proximité pour les personnes à mobilité réduite, la réservation de places de parking à la demande et selon les disponibilités, un bar “signant”, des infos en amont de l’évènement sur des thématiques orientées et pertinentes, une sensibilisation à la LSF pour le public.

RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS SUR LE FESTIVAL ET SA PROGRAMMATION SUR www.anousdevoir.com

Téléchargez le programme